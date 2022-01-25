蔡英文肯定蔣經國對台貢獻　時力質疑有違轉型正義

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邱顯智強調，台灣之所以為台灣，重點不該是在「反不反共」，而應該是在「是否支持民主自由憲政」，當台灣好不容易在許多前人犧牲下爭取到民主自由後，最重要的就是確立民主自由的基本價值座標，也因此更沒有和威權妥協的空間。
邱顯智進一步指出，蔣經國基金會組織中的一位院士劉遵義，除了是前香港中文大學校長之外，更是中共官方的統戰組織「中國人民政治協商會議」第11屆和第12屆的政協委員，甚至，他也曾經是中國國營企業「中國主權基金中投公司」香港子公司的董事長。邱顯智質疑，政府捐助金額比例近四成，並且有一定程度的官方色彩的蔣經國基金會，聘請前政協委員和中國國企董事長擔任董事，究竟是不是妥當？
立委王婉諭指出，2009年民進黨曾在中常會邀請前國史館館長張炎憲教授以「蔣經國的歷史評價」為題演說。時任黨主席的蔡英文總統在會後大力批評馬前總統，片面神話蔣經國時代的美好，是無視於台灣人民幾十年來對於國家經濟發展、民主自由的共同努力。如今蔡英文卻對蔣經國「抗共保台」的讚揚，無疑也是在片面神話當時的獨裁政權。事實上，在蔣經國時期，所謂的「抗共保台」則早已淪為維持政權、鎮壓異己，保住蔣家最後一片土地的政治語言。
輔仁大學歷史系教授陳君愷表示，民進黨自執政以來持續高呼轉型正義，不斷推動威權象徵的去除，如中正紀念堂轉型、移除銅像與遺像等，都受到民間熱烈討論。然而，以蔣經國為名的紀念園區，無疑與民進黨自己推行的方向背道而馳。面對蔣經國的歷史評價。
陳君愷表示，歷史必須放在脈絡裡檢視，如今蔣經國受到民眾景仰，事實上與蔣介石統治下的白色恐怖與二二八事件緊密連結。如同現在中共對待維吾爾族一樣，威權統治者在清除異議者後，隨即要進行洗腦工作。在蔣介石主政時期，他大量屠殺不同意國民黨政權的人，在經過長時間的清洗後，蔣經國統治時期白色恐怖案件才有所下降。
立委陳椒華表示，蔣經國的「抗共保台」只是為了鞏固自身利益，但現在的政府所應該著力的「抗中保台」，是要捍衛台灣人民奮鬥爭取的民主自由不被中國的軍事外交壓迫或經濟文化統戰所剝奪。
陳椒華表示，在轉型正義的推動上，時代力量曾多次就中正紀念堂的轉型議題以及各部會移除銅像的進度，向政府提出質詢及提案，但很遺憾的，在處理威權遺緒或涉及高度政治敏感的「除垢」議題，促轉會依舊牛步，顯見政府推動轉型正義的決心不足，呼籲蔡總統勿以空泛的多元論述來規避憲政民主國家應有的基本價值。