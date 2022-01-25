走失汪聰明討救兵！一路跟警車回派出所 順利與主人團聚
真是好聰明的汪星人！新北市金山一帶一隻棕色的土狗「旺來」，日前牠不慎迷路走失，找不到回家的路。但旺來臨危不亂，看到巡邏警車後一路跟著回到派出所，然後賴著不走仿佛是在討救兵，而好心警員也幫忙上網查詢，果然連絡上失主，讓旺來順利與主人團聚。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 11:28:06
新北市金山分局在臉書粉專「金山警好讚」發文分享了這則暖心小故事，野柳派出所警員蔡興展於17日在野柳國小巡邏時發現一隻棕色的土狗旺來，結果旺來竟然一路跟著警車回到派出所，然後就窩在地上不走了。
派出所員警們見天氣不佳又寒冷，發揮愛心餵食旺來，讓旺來在派出所休息。而員警也注意到旺來脖子上有項圈，可能是附近走失的寵物狗，於是上網查詢，2天後果然發現狗主人在金山的地方社團PO文尋狗，立即通知前來帶回。
旺來順利與主人團聚，當場「喜極而泣」發出疑似哭聲的低鳴嚶嚶叫，讓派出所警員也為之動容。有趣的是，當初員警其實只是隨口暱稱牠叫旺來，結果找到主人後發現，「旺來」還真的就是棕色土狗的名字，只能說非常有緣分，而狗主人也對野柳派出所的愛心善舉表達深深的感謝。（編輯：倪浩軒）