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走失汪聰明討救兵！一路跟警車回派出所　順利與主人團聚

▲金山有隻狗狗「旺來」不慎迷路走失，但聰明的牠一路跟警車回派出所，仿佛懂得向警察求救，最後也順利與主人團聚。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）
▲金山有隻狗狗「旺來」不慎迷路走失，但聰明的牠一路跟警車回派出所，仿佛懂得向警察求救，最後也順利與主人團聚。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 11:28:06

真是好聰明的汪星人！新北市金山一帶一隻棕色的土狗「旺來」，日前牠不慎迷路走失，找不到回家的路。但旺來臨危不亂，看到巡邏警車後一路跟著回到派出所，然後賴著不走仿佛是在討救兵，而好心警員也幫忙上網查詢，果然連絡上失主，讓旺來順利與主人團聚。

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新北市金山分局在臉書粉專「金山警好讚」發文分享了這則暖心小故事，野柳派出所警員蔡興展於17日在野柳國小巡邏時發現一隻棕色的土狗旺來，結果旺來竟然一路跟著警車回到派出所，然後就窩在地上不走了。

▲野柳派出所員警替旺來準備食物。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）
▲野柳派出所員警替旺來準備食物。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）
派出所員警們見天氣不佳又寒冷，發揮愛心餵食旺來，讓旺來在派出所休息。而員警也注意到旺來脖子上有項圈，可能是附近走失的寵物狗，於是上網查詢，2天後果然發現狗主人在金山的地方社團PO文尋狗，立即通知前來帶回。

旺來順利與主人團聚，當場「喜極而泣」發出疑似哭聲的低鳴嚶嚶叫，讓派出所警員也為之動容。有趣的是，當初員警其實只是隨口暱稱牠叫旺來，結果找到主人後發現，「旺來」還真的就是棕色土狗的名字，只能說非常有緣分，而狗主人也對野柳派出所的愛心善舉表達深深的感謝。（編輯：倪浩軒）

▲狗主人發文感謝熱心員警幫忙。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）
▲狗主人發文感謝熱心員警幫忙。（圖／翻攝自金山警好讚臉書）

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