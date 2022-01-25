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近半民眾滿意！49.7%國人贊同蔡英文施政、41.3%不贊同

▲總統蔡英文施政獲得將近50%國人肯定。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文施政獲得將近50%國人肯定。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-25 10:49:59

總統蔡英文進入第二任期後，民調多數時間仍維持高檔，執政獲得國人肯定。台灣民意基金會今（25）日公布最新民調，49.7%民眾贊同蔡英文處理國家大事的方式，41.3%不贊同，贊同者比不贊同者多8.4個百分點。基金會董事長游盈隆認為，公投、補選、罷昶民進黨連戰皆捷，但蔡英文的聲望比上個月只上升3.4 個百分點，某個程度契合社會多數民意，但緩步上揚是事實，而且已逼近過半數大關。

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台灣民意基金會今日公布最新民調，民調內容中詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」。結果發現，共有15.1%國人非常贊同，34.6%還算贊同，21.7%不太贊同，19.6%一點也不贊同，9.1%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，近五成基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多8.4個百分點。這項發現顯示，蔡英文總統聲望逼近五成，她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，獲得近半數公民的贊同，同時，不贊同她處理國家大事方式的公民有4成1國人。

游盈隆認為，過去一個月，經歷激烈的中二補選與罷昶投票，蔡英文都親自督軍指揮，成功地攻下一席立委，守住一席立委，照理說民進黨大獲全勝，蔡總統聲望應該水漲船高才對，但實際上只是聲望略升3.4 個百分點，對蔡職務表現不贊同的人仍維持4成1。由此可見，經過四大公投、中二補選及罷昶投票，看似連戰皆捷的蔡總統兼黨主席聲望並沒有一飛沖天，某個程度契合社會多數民意，但緩步上揚是事實，而且已逼近過半數大關。

游盈隆表示，回顧過去一年蔡總統聲望趨勢走向，可以很清楚看出，始於去年5月疫情風暴，她的聲望重挫8.7 個百分點，就像從雲端掉落地面，從此九個月中，除了去年十月因疫情趨緩解封，聲望重回5字頭之外，聲望都維持4字頭，在中低檔徘徊，一度還走過「死亡交叉」。2022 年新年伊始，她的聲望在上揚3.4個百分點後，逼近五成大關，接下來能否一躍而上重返5 字頭並不容易。

游盈隆說，擺在眼前的挑戰仍多，其中包括嚴峻的疫情、地制法修法、是否開放日本福島及周邊四縣市農產品及食品、黨內6都16 縣市長提名、2022 地方大選開打、兩岸不定時炸彈等等，一切端看蔡英文的後續作為。

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