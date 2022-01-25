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晚期乳癌新藥　腦轉移最後救星

晚期乳癌新藥　腦轉移最後救星
晚期乳癌新藥　腦轉移最後救星

健康醫療網

2022-01-25 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】45歲的王小姐在2015年被診斷出罹患乳癌第四期，癌細胞合併有腦部轉移，經過了多線單株抗體標靶藥物與化學藥物的交替治療後，腦部的腫瘤轉移仍在多年之後惡化。像王小姐這樣的抗癌過程在臨床上不算少見，許多面對癌症產生抗藥性的乳癌病友，殷切期盼著治療新藥的問世。而就在2020年底，台灣引進了新一代的小分子標靶藥物，對於抗藥性乳癌以及腦部轉移的病患十分有效；使用了新一代小分子標靶藥物後，王小姐腦中的腫瘤逐漸變小，到現在已經穩定控制超過一年以上，王小姐的生活品質也因此有了顯著的改善。

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HER2乳癌易轉移復發　約兩成病患會轉移到腦部

乳癌是威脅台灣婦女健康的頭號殺手之一，依據癌細胞的種類可以分為賀爾蒙陽性、HER2陽性、三陰性等不同類型的乳癌。像王小姐的罹患的HER2乳癌大約佔所有乳癌的三至四成。萬芳醫院血液腫瘤科胡名宏醫師表示，HER2為乳癌細胞上一種特殊的生長因子受體，容易導致腫瘤細胞生長快速，臨床上造成疾病復發轉移。數據顯示HER2陽性乳癌的病人當中大約有16%~24%的病患會發生腦部轉移，目前腦部轉移的治療會優先考慮使用小分子標靶藥物來做治療，也會搭配手術或放射線治療來縮小腦中腫瘤的大小，避免腫瘤惡化影響到腦部的功能。

新一代小分子標靶藥物　乳癌腦轉移的救星

胡名宏醫師表示，像王小姐這樣已經發生轉移的第四期晚期乳癌，治療的策略比起早期乳癌就會複雜許多，會依照每個人的狀況設定不同的治療目標，使用的藥物也就需要配合腫瘤特性及病患狀況來做選擇。新一代小分子標靶藥物屬於不可逆的HER2受體酪胺酸激酶拮抗劑，治療效果較藥物更好，而其分子量較小的特性，可以輕易地通過傳統標靶藥物難以通過的血腦障壁(BBB，Blood Brain Barrier)，在腦中達到較高的藥物治療濃度，因此較適合發生腦轉移的病患使用。

副作用低接受度好　晚期乳癌新選擇

維持生活品質一向是每個乳癌病患所關心的，胡名宏醫師說，口服小分子標靶藥物副作用較傳統化學治療藥物少，接受度普遍較好，而此新一代藥物臨床最常見的副作用為腹瀉和手足症，都可以用藥物或是護手產品等簡單的方式減輕，病患擔心的血球低下和掉髮的問題幾乎不會發生。目前此類新一代小分子標靶藥物還沒有健保給付，但若是經濟許可或是有醫療保險的HER2晚期乳癌病患，這項新藥物是治療上有效又能提升生活品質的新選擇。



資料來源：健康醫療網 晚期乳癌新藥　腦轉移最後救星

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