過半民眾挺！51.6%國人滿意蘇貞昌內閣施政、41.1%不滿意
行政院長蘇貞昌日前任滿三年，成為民選總統以來任期最長的行政院長。台灣民意基金會今（25）日公布最新民調，在20歲以上台灣人中，51.6%國人滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，41.1%不滿意。滿意的人比不滿意的人多10.5個百分點，且蘇內閣已再度贏回過半數人民的肯定。基金會董事長游盈隆認為，蘇三年來的表現受到多數台灣人肯定，雖然不滿的人還是不少，批判的聲浪依然尖銳。但挺過三年，未來蘇貞昌能否一路做下去，值得持續關注。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-25 11:04:02
台灣民意基金會今日公布最新民調，民調詢問「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現？」。結果發現，14.1%國人非常滿意，37.5%還算滿意，19.5%不太滿意，21.6%一點也不滿意，7.4%沒意見、不知道、拒答。
換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約五成二基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意比不滿意多10.5 個百分點。這項發現意味著，蘇內閣已再度贏回過半數人民的肯定和支持。
和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人增加5.4個百分點，不滿意的人減少2.7個百分點，這一來一往，使得滿意比不滿意多10.5 個百分點，與蔡英文總統聲望同月相比，有過之無不及。
游盈隆認為，蘇三年來的表現受到多數台灣人肯定，雖然不滿的人還是不少，批判的聲浪依然尖銳。但挺過三年，未來蘇貞昌能否一路做下去，值得持續關注。