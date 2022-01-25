國軍春節防疫　化學兵24小時待命支援地方政府清消

我是廣告 請繼續往下閱讀
在強化營區防疫作為，包括落實體溫量測、勤洗手及佩戴口罩、暫綏營區間各項交流活動、以建制最小編制從事各項戰訓任務、完成異地辦公及區隔休養空間整備、彈性調整休假時間，避開人潮；提升官兵防疫警覺包括持續鼓勵官兵按計畫接種疫苗、休假採二點一線，避免不必要移動、身體不適立即就醫，不可隱瞞、離營前由主官親教並完成家屬聯繫。
維持防疫清消能量包括化兵部隊分班休假，維持24小時清消能量、落實收假前、後營區清消作業、與地方政府綿密構連，預應需求及時支援清消；保持醫療照護能量包括國軍醫院依中央指導完成專責病房開設及防疫物資整備、名院採輪休制度機動調配人力，維持醫療量能。
針對疫苗施打情況，陳怡蓉指出，國軍目前完成第二劑施打率約94%、第三劑疫苗追加劑約25%，後續會用專案疫苗完成追加劑接種，或是透過1922預約系統安排官兵施打疫苗。
針對國軍春節期間醫療服務，國防部軍醫局醫務計畫處處長吳佳駿上校表示，春節連續假期於除夕當日澎湖、高雄、左營及屏東上午均開設內、外科門診，其餘各院皆休診；農曆初一至初三各院皆休診；農曆初四北投精神科特別門診，基隆內科特別門診，高雄、左營及屏東內、外科特別門診，其餘各院皆為正常門診，基隆孝二門診、高雄門診中心及花蓮富世院區休診；農曆初五北投精神科特別門診，基隆、岡山特別門診，其餘各院皆為正常門診，澎湖、基隆孝二門診、三總台北門診中心及高雄門診中心休診。
吳佳駿強調，各國軍醫院詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊，有任何疑問也歡迎打電話來詢問，各國軍醫院會竭誠為大家說明與服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。