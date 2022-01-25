勞動部送關懷包給隔離移工　為鴻佰等企業加油

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此外，勞動部提供1955雙語諮詢專線資訊，還有[email protected]移點通宣導文宣，呼籲移工加入「[email protected]移點通」，就能隨時以母語獲得防疫觀念指導及疫情相關資訊。
賴家仁表示，為防範疫情擴大，勞動部宣布立即啟動四大防疫應變措施如下：
一、動員配合移工篩檢疫調，勞動部已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開框列移工疫調作業，優先協助聘僱移工人數達50人以上的事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩。
二、勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任。如有違反，將依就業服務法第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。
三、鼓勵移工完整施打疫苗，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至各地疫苗施打站，完整接種2劑疫苗。如有預約操作或其他疫苗接種等相關問題，可撥打24小時免費1955專線協助。
四、為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，例如防疫實聯制之操作流程、家用快篩試劑操作方式、施打疫苗前後應注意事項、疫苗意願登記及疫苗接種預約等翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「[email protected]移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。