冬奧期間不打仗？烏克蘭將領曝俄羅斯可能入侵時間

烏克蘭與俄羅斯關係持續緊張，由於俄羅斯隊烏克蘭的軍事威脅升高，繼美國、英國下令撤離使館人員之後，澳洲政府也呼籲在烏克蘭的澳洲公民立刻離境，而北約組織更表示，已加派更多戰艦、戰機和部隊增援東歐盟國。在目前戰雲密佈，劍拔弩張的情勢之下，烏克蘭中將帕夫留克（Alexander Pavlyuk）接受英國媒體採訪時宣稱，若俄羅斯大舉入侵烏克蘭，很有可能會選在2022年2月20日，即2022北京冬奧閉幕當天。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-25 11:23:21
烏克蘭中將帕夫留克日前接受《泰唔士報》訪問時表示，俄羅斯很有可能選在2月20日日入侵烏克蘭，即為2022北京冬奧閉幕當天。
帕夫留克指出，「這是個讓我們憂心的日子」，他認為俄羅斯不想要破壞中國的大日子以及搶北京冬奧的鋒頭，因此決定在閉幕後入侵烏克蘭。
帕夫留克隨後也警告俄羅斯，「烏克蘭士兵準備好赤手空拳把俄羅斯部隊撕爛」。
事實上，帕夫留克並非是首位將北京冬奧與俄烏潛在衝突做連結的人。國際上相傳有在奧運會舉辦期間停戰的慣例。另外《彭博》22日報導，中國國家主席習近平可能親自勸說俄羅斯總統蒲亭暫緩所謂的襲擊行動，避免在「習近平辦奧運時開始侵略烏克蘭」。不過這篇報導並未提供任何證據，消息來源是一名「在北京的匿名外交人員」。
對於《彭博》這篇報導，中國駐俄大使館22日回應表示，這是「假消息」和「挑釁」。