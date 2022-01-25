東協經濟看好！RCEP生效 台經院：仍難與中國脫鉤
台經院25日表示，RCEP年初生效，東協十國今年的發展如何，要視RCEP能否再擴大；不過，即使東協表現突出，也是對中國有利，所以東協的發展無法和中國脫鉤。
記者李澍/綜合報導
2022-01-25 12:09:31
台灣經濟研究院25日發佈「國內總體經濟預測暨景氣動向調查新聞稿」。台經院院長張建一表示，去年東協表現受疫情衝擊不小，而今年東協走勢要看RCEP生效後是否再擴大，去年越南、印度疫情衝擊嚴重，但今年預期會發展不錯；尤其是越南去年基期低，今年應值得期待。
台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，去年東協國家經濟因疫情受到壓抑，染疫人數相當高，但今年東協、日本算是少數不管在進出口表現、台商表現都有望表現更好的市場；不過，泰國的觀光業發展因為疫情恐怕仍難見好轉。
另外，針對馬來西亞，張建一表示，東南亞目前國民所得來到1.5萬至1.6萬美金，且擁有人口紅利，在勞動力充足的情況下，預期將帶動消費市場成長。
值得注意的是，關注東協也一定要留意中國因素。張建一提到，東協發展很難跟中國脫鉤，東協發展好也是有利於中國，中國產品大量輸出東協國家，已讓東協對10+1有些抱怨。