酸胡釋安拿MVP是「亂頒」！《全明星》黃沐妍急道歉滅火
台視、三立運動實境節目《全明星運動會3》，競爭越趨激烈，平均收視率節節高升到2.20，不過最新一集觀賽大來賓王星皓將MVP頒給紅隊胡釋安，引起熱烈討論，藍隊選手小豬黃沐妍私下直播說「應該頒給藍隊」、「我知道他們MVP亂頒」，認為同隊的吳霏才是心中MVP，被網友砲轟是失言，沒有運動家精神，她事後趕緊在IG發出600字文章道歉。
記者江芷稜/綜合報導
2022-01-25 12:30:00
合球比賽耗費體力，讓兩隊選手大喊吃不消，王子邱勝翊練習時受傷，無法上場，胡釋安擔起得分大任，一連為紅隊攻下3分，將比數追平進入黃金驟死賽，結果第一棒的胡釋安不慎失手輸給藍隊吳霏，當場落下男兒淚，難過地說「我真的很想贏」。
由於他一連比了桌球、游泳、合球3場賽事，儘管過程中有失誤，卻始終沒有放棄，還扛起了紅隊的重責大任，讓王星皓讚賞：「他的精神令人為之動容」，頒給他MVP榮譽，網友也紛紛表示「胡釋安實至名歸」、「被努力不懈的安安圈粉了」。
黃沐妍心疼吳霏為團隊搶下致勝分，卻沒有拿獎，在直播時透露不滿，認為他才是心中的MVP，還開王品澔跟林敬倫的玩笑，慘遭網友出征，她事後發出道歉文，因為很希望吳霏拿MVP，開玩笑造成誤會，極不尊重來賓及胡釋安，已經深刻反省，「因為我的言論彷彿抹煞安安的努力，這絕非我的意圖」，強調日後會謹言慎行。