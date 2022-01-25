酸胡釋安拿MVP是「亂頒」！《全明星》黃沐妍急道歉滅火

台視、三立運動實境節目《全明星運動會3》，競爭越趨激烈，平均收視率節節高升到2.20，不過最新一集觀賽大來賓王星皓將MVP頒給紅隊胡釋安，引起熱烈討論，藍隊選手小豬黃沐妍私下直播說「應該頒給藍隊」、「我知道他們MVP亂頒」，認為同隊的吳霏才是心中MVP，被網友砲轟是失言，沒有運動家精神，她事後趕緊在IG發出600字文章道歉。

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▲胡釋安（中）奪得MVP，流下感動淚水。（圖／台視提供）

合球比賽耗費體力，讓兩隊選手大喊吃不消，王子邱勝翊練習時受傷，無法上場，胡釋安擔起得分大任，一連為紅隊攻下3分，將比數追平進入黃金驟死賽，結果第一棒的胡釋安不慎失手輸給藍隊吳霏，當場落下男兒淚，難過地說「我真的很想贏」。

由於他一連比了桌球、游泳、合球3場賽事，儘管過程中有失誤，卻始終沒有放棄，還扛起了紅隊的重責大任，讓王星皓讚賞：「他的精神令人為之動容」，頒給他MVP榮譽，網友也紛紛表示「胡釋安實至名歸」、「被努力不懈的安安圈粉了」。

▲黃沐妍在IG表示吳霏才是心中的MVP。（圖／翻攝黃沐妍IG）

▲黃沐妍在IG發表道歉文，表示對胡釋安的歉意。（圖／翻攝黃沐妍IG）