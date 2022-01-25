不畏疫情延燒 「朝暮良辰」危機入市、這一鍋加碼搶客

不畏南北疫情延燒，台中餐飲業搶攻年節商機不手軟。神岡區第一家婚宴會館「朝暮良辰」危機入市，搶在年前開幕。這一鍋餐飲集團旗下三品牌各祭加碼好康吸客。不想出門也能享美食，集團三品牌多款外帶套餐一月底前，消費滿額85折起，無論圍爐加菜，或三五好友餐敘，大享美食輕鬆又划算。





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在神岡區頗為知名的「吳班長餃子館」，經過半年籌備，趕在年節前易名「朝暮良辰」重新開幕。「朝暮良辰」主廚張朝傑表示，16年前，他即在吳班長餃子館擔任主廚，後來自我要求，想在廚藝界求精進，一度到外地飯店及婚宴莊園任職磨練，想不到轉來轉去還是故鄉好，在吳班長退休後，他又回任。





▲神岡區第一家婚宴會館「朝暮良辰」，入門區的繽紛玫瑰牆，是客人拍照打卡熱點。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.25)

張朝傑表示，回任後，他重新思索餐廳經營方向。因看準神岡區一直沒有正式的婚宴會館，喜慶婚宴都得到台中市去，非常不便。為此決定全面整修，邀來專業婚宴會館設計師規劃，歷經六個月籌劃，神岡第一家婚宴廳「朝暮良辰」，終於華麗登場。





▲「朝暮良辰」主廚擁有超過30年廚 藝，尤擅中式菜系，一道濃湯雞燉翅，不僅嚴選頂級食材，燉出的雞湯濃郁香醇，連老饕都說讚。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.25)

「朝暮良辰」有頂級音響設備，大宴會廳加包廂，可容納28桌，適合公司行號餐聚及新人婚宴。至於菜系，主打海鮮台菜，包括有龍蝦、生蠔、扇貝等婚宴「豪華痛風餐」及拿手菜「濃湯雞燉翅」都讓饕客叫好。目前，除夕、大年初一至初五的午宴，已預約一空，未受南北疫情波及。

▲即日起到這一鍋消費，不限金額，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，大紅上桌超討喜。（圖／業者提供）

台中人是火鍋控，看準火鍋控帶來的春節商機，這一鍋餐飲集團旗下三品牌未受疫情影響，反而在春節年假期間推出「鴻虎福旺好運年 迎新春送春聯」活動，各顯招術加碼搶客。以這一鍋為例，會員來殿不限金額消費，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，大紅上桌超討喜。

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