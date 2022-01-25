啟程出訪宏都拉斯！賴清德帶防疫物資贈新政府

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賴清德表示，宏國是我國在中美洲重要友邦，台宏建交在去年也剛好滿80周年，多年來互相扶助，一起走過威脅利誘的艱辛歲月，兩國邦誼密切友好，這次我國不畏疫情前往祝賀，也正足以代表台灣珍惜兩國邦誼。
賴清德說，台灣支持宏都拉斯，早在疫情發展之初，台灣便給予宏國各項協助，台灣堅定跟宏國政府以及人民並肩防疫，這次出訪也會帶著國產防疫物資送給宏都拉斯人民。
賴清德說，在卡蕬楚總統就任第一天，台灣用實際行動、具體作為展現深化邦誼，以及對新任政府的支持。另外，台灣衷心感謝宏國在國際上為台灣發聲，支持台灣加入聯合國、世界衛生組織、國際刑警組織以及國際民航組織等等，協助台灣開拓國際空間。台灣也回報與協助宏國各項災後重建，並進行衛生、醫療、農牧、教育、獎學金各種計劃，兩國貿易額也持續增加。
賴清德強調，去年卡蕬楚總統高票當選，榮任宏國有史以來第一位女總統，足見宏國人民對新政府的期待。在卡蕬楚推動新政之際，台灣秉持踏實外交、互惠互助精神，深化與宏國合作，克服種種困難，嘉惠兩國人民。
賴清德說，此行他除了會與卡蕬楚總統會晤，也會與友邦、友好國家元首特使團代表互動交流，讓國際社會了解台灣是一個值得信賴的朋友，也有能力幫助國際社會，深化國際發展空間。
賴清德說，此次他也將代表蔡英文總統替旅居海外的僑胞、台商、駐外人員加油打氣，感謝他們人在海外、心在台灣，為台灣所做一切。因為有他們努力，台灣在國際道路上面更加寬廣 。
賴清德表示，這一趟前往宏都拉斯路途遙遠、疫情嚴峻，但代表團會全力完成任務，不辜負蔡總統以及全國人民期待，另外也會做好防疫各項工作。敬祝大家平安、台灣平安。