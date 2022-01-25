朱立倫批酒駕修法打假球 侯友宜：預防性羈押更具效果
立法院臨時會昨（24）日三讀通過《刑法》部分條文修正案，提高酒駕肇事與未肇事者的刑責，卻遭國民黨主席朱立倫痛批民進黨政府「打假球」；對此，新北市長侯友宜認為，「如果採取預防性的羈押，會更具有效果」。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-25 11:50:11
侯友宜今（25）日出席「新北市道路安全督導會報」後受訪時指出，酒駕是一個犯罪行為，酒駕絕對零容忍，針對酒駕，民眾殷殷期待立法通過後，能夠有效的嚇阻酒駕發生；尤其民眾一直再三盼酒駕的累犯，是不是能採取預防性的羈押，這個部分希望中央能夠再行思考。
侯友宜說，交通執法單位也特別提到處罰人外，還有車輛執行、查扣時段要非常的清楚，立法面必須要更周全，最重要的是絕對不能以身試法，不是以法令界定而已，喝了酒就是不能開車；也呼籲民眾們要自我要求，絕對喝了酒不能開車，「酒駕零容忍」，全力防範，不能讓事故發生。
立法院三讀通過《刑法》部分條文修正案，將針對酒駕的同車者連坐開罰，累犯者將公布姓名、照片的方式是否有效？侯友宜回應，其實這是一種作法，但是最重要的，「只要你是累犯，如果採取預防性的羈押，會更具有效果」，希望中央在這個部分可以再行的做思考。