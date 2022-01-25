新光三越SKM Park明試營運！保證3折起 50個獨家店進駐
新光三越首間Outlet「SKM Park」將於明（26）日試營運，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今天發出豪語：「希望大家把SKM Park當作一個尋寶樂園！」SKM Park佔地達8萬7000平方米，樓地板面積16萬平方米，進駐超過220家店舖，其中將近四分之一，擁有50家全台獨家、南部獨家等首發特色店。官方喊出「保證全年平均3折起」，提供大家一站式購物體驗，包含Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂四大主軸，滿足各類型客層。預估首年業績50億元，希望締造年來客數預估700萬、上看800萬人次。吳昕陽強調：「SKM Park擁有60%生活消費、40%美食餐飲，過去因為價格無法下手的產品、或是找不到尺寸的商品，可以試著來這挖寶看看！」
記者蕭涵云/高雄報導
2022-01-25 12:47:28｜2022-01-25 12:48:58
SKM Park店長洪瑞偉分享，SKM Park屬於美式加州郊區型的oulet，主要著重生活體驗與消費，與日式outlet不太重外觀裝潢，注重餐飲、不重娛樂的調性不同。但台灣新光三越也針對品牌選擇更加提升，譬如打破美式oulet裡常見只有漢堡、連鎖飲食等情況。
SKM Park購物亮點陸續曝光，保證全年平均3折起，國際精品包括MONTBLANC萬寶龍、義大利百年品牌Salvatore Ferragamo、東倫敦AllSaints皆為高雄讀吃期間限定店，而Brooks Brothers則打造超過60坪、混合麥迪遜大道旗艦店的新型態店裝。
由於重視生活體驗，官方坦言的確SKM Park裡有少數品牌，沒有提供到完全接近Outlet折扣與價格，但會有特別配合的形式，譬如美妝品牌增加特惠組合與優惠商品選擇等。跟百貨經營形式不同，目前少部分仍在滾動式籌備中，明天SKM Park試營運時，面積開業率將達9成，但如Polo、MICHAEL KORS專櫃則還要再等等。