小六兒書包挖出「謎樣綠球」 媽戳開崩潰：茶葉蛋更恐怖
對許多媽媽來說，小孩書包跟恐怖箱並無二致，一名兒子就讀小六的呂媽媽，在臉書社團《家有男孩崩潰日常》驚恐發文，表示學期末學校放寒假，幫小六兒子整理書包時，竟然發現「謎樣生物」，從書包裡挖出類似球狀的一團綠泥，戳開才發現原來生前是橘子。網友立刻安慰原PO：「沒關係，是青黴素。」警世貼文嚇得不少媽媽立刻去檢查小孩的書包。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-25 11:57:26
訓練媽媽心臟大顆的臉書社團《家有男孩崩潰日常》，經常有刷新眾人三觀的崩潰日常，正所謂「沒有對比就沒有傷害」，無疑是這社團最中肯的橫批。一名小孩就讀小學六年級的呂媽媽，在社團發文附照：「學期末整理書包，發現迷樣東西，有人知道這什麼嗎？」只見照片中是一團綠泥球，還在困惑小孩是跑去玩泥巴嗎？原PO鼓起勇氣戳開後，才確認謎樣生物原來是顆橘子。
該則貼文「拋磚引玉」，有媽媽透露在小一兒子書包裡，發現每天準備的愛心吐司，已經都發霉到不行。除此之外，比水果更恐怖的則是蛋白質，網友分享「兒子書包裡的茶葉蛋味道更恐怖」、「我在我先生包包裡面發現臭掉長蛆的水煮蛋」、「小時候把茶葉蛋用衛生紙包起來，放學回家就忘了，幾天後很多白白的爬來爬去。」
諸位媽媽熱情分享自家的書包驚魂記：「我曾經在我兒子書包裡，挖出沒吃完長蟲的乾麵」、「我遇過整條香蕉壓爛在書包底部，課本都沾到，臭味超級恐怖」，也有媽媽感到很欣慰，因為小孩只是在書包裡放了6條脖圍，相比之下，小孩在學期末帶回發霉的漱口杯也不算什麼。
有經驗的媽媽也補充，為了避免類似慘劇再發生，每天小孩整理書包後都會再親自看一眼，「每天都把書包傾筐倒篋，確保全家人健康平安。」也有內行的老師指定寒假作業之一，就是「清空書包，拍照傳給老師。」