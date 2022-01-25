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加強防疫！桃市府送快篩劑給7萬4000名移工

▲桃園市長鄭文燦前往篩檢站視察。（圖／鄭文燦臉書）
▲桃園市長鄭文燦前往篩檢站視察。（圖／鄭文燦臉書）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-25 12:59:00

《四方報》報導，近期遠雄自貿港區疫情擴大，而確診者足跡遍布桃園各地，桃園市府針對移工群聚熱點如中壢區中平商圈加開中壢公民會館篩檢站。桃園市長鄭文燦24日視察表示，除了設立篩檢站，已提供4萬4000劑快篩試劑送到50個移工以上事業單位，二輪會擴大到20個移工以上事業單位，約有1700多家，總計約7萬4000名移工可進行快篩。針對基層診所則提供3萬劑，陽性的話再轉介醫院做PCR檢測。

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鄭文燦指出，移工生活熱區包含火車站、東南亞商店街、移工餐廳、教會等，請區里系統與勞動局系統加強宣導，希望移工們都出來做篩檢，23日蘆竹站和三和站都有外籍移工來篩檢，有些是由人力仲介公司做安排，希望移工篩檢確保沒有潛藏病例，避免下一輪傳播鏈，除了提供快篩試劑給雇用移工事業單位，社區篩檢站也歡迎移工篩檢。

他表示，針對亞旭電腦員工群聚感染，希望遠雄自貿港區要進行園區清零，也要進行社區防線，目前為止社區篩檢站已經篩了11萬人，各社區篩檢站視疫情變化調整，在足跡熱區及移工熱區都有設採檢站，像是中壢火車站及桃園火車站，歡迎移工和市民都採檢，目前來看除了亞旭員工外沒有新增個案，希望經過多次、多天、多層次採檢控制社區風險。

中壢公民會館篩檢站特別製作多國語言文宣以防移工語言不通，但首日前來多半是本國民眾，甚至還有鴻佰前員工跑來篩檢。該名員工指出，「剛離職不久與確診者有太多共同足跡，就算篩了還是很不放心，不知道疫情這把火還會燒到什麼時候。」

桃市府表示目前在遠雄自貿港區採取「分層向外擴大採檢」，針對加值園區及宿舍等熱區的員工，已進行採檢及匡列隔離。24日採檢貨運站4,500位人員，後續再擴大到第三層，近期曾出入遠雄自貿港區，包括報關行、貨運承攬業者、物流車隊、維修廠商等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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