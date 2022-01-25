加強防疫！桃市府送快篩劑給7萬4000名移工

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他表示，針對亞旭電腦員工群聚感染，希望遠雄自貿港區要進行園區清零，也要進行社區防線，目前為止社區篩檢站已經篩了11萬人，各社區篩檢站視疫情變化調整，在足跡熱區及移工熱區都有設採檢站，像是中壢火車站及桃園火車站，歡迎移工和市民都採檢，目前來看除了亞旭員工外沒有新增個案，希望經過多次、多天、多層次採檢控制社區風險。
中壢公民會館篩檢站特別製作多國語言文宣以防移工語言不通，但首日前來多半是本國民眾，甚至還有鴻佰前員工跑來篩檢。該名員工指出，「剛離職不久與確診者有太多共同足跡，就算篩了還是很不放心，不知道疫情這把火還會燒到什麼時候。」
桃市府表示目前在遠雄自貿港區採取「分層向外擴大採檢」，針對加值園區及宿舍等熱區的員工，已進行採檢及匡列隔離。24日採檢貨運站4,500位人員，後續再擴大到第三層，近期曾出入遠雄自貿港區，包括報關行、貨運承攬業者、物流車隊、維修廠商等。
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