納豆傳二度緊急動手術 經紀人發聲明駁斥：勿再以訛傳訛
41歲的男星納豆昨（24）日驚傳腦出血送醫緊急開刀，連他的舅舅侯友宜都在臉書要大家替納豆集氣，讓外界相當擔心納豆的身體狀況，對此他的經紀人再三強調納豆真的沒事，要外界不要過於擔心。沒想到今日再傳出納豆二度緊急開刀，對此納豆的經紀人也作出澄清。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-25 12:00:54｜2022-01-25 12:09:06
有媒體爆料納豆病情惡化，今日緊急再度動手術，現在已經被送到恢復室，對此經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「稍後會發聲明，勿再以訛傳訛。」 納豆的經紀公司隨後快速發出聲明：「昨日一月二十四日早上納豆頭痛不適,與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀,經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利,目前正在醫院休養中,並無生命危險。昨日納豆在手術前,為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術,因正在恢復期中，暫不能對外聯，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便。最後再次感謝大家的關心。」
對於納豆的身體狀況，經紀人從昨晚開始多次澄清，還在納豆的臉書上留言：「大家好～我是經紀人恩恩，謝謝大家一整天的關心！我知道現在各家消息很多，避免訊息讓大家恐慌～在此跟大家說明！首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽「再次」確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心。」