步步進逼！共機擾台首見殲16D　專家示警：未來攻台先鋒

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲表示，殲16D電戰機以殲16為基礎改裝，換裝功能更強的主動相列（AESA）雷達，先用電戰莢艙偵測敵軍雷達訊後，再透過電腦判讀威脅性，並用AESA雷達做掃瞄找出敵軍雷達精確位置，殲16D可對被鎖定的雷達進行電磁干擾，或是發射反輻射飛彈進行防空作戰制壓，待目標區防空系統削弱至一定程度後，後方的戰機或轟炸機群就能進入目標區獲得戰果。
揭仲指出，殲16D電戰機可在中共戰機前方，先對台灣本島陸地上的防空系統進行干擾或制壓，接著再由戰鬥機攻擊陸地目標，甚至可到台灣以東的西太平洋海上對實施戰力保存的艦隊先干擾再破壞，干擾執行區域防空任務基隆級艦上的防空系統，以利攻擊機群直接攻擊艦隊。
揭仲警告，未來若中國要犯台，殲16D電戰機不只是主力部隊，更將是「先鋒部隊」。以往慢速機的電戰機太脆弱，無法在打擊機前執行任務，主要用於守勢作戰，攻勢作戰受限制，現在共軍改採攻勢作戰，殲16D的服役可彌補攻勢作戰的缺口。
揭仲認為，依據國軍本島的防空能力，因為有比較有整合性的防空系統，因應措施還可以，關鍵是中共第一波攻擊發射彈道飛彈攻擊下，國軍防空系統還能有多少受到保存、維持運作，另外可以針對殲16D的電戰夾艙莢艙蒐集電子參數進行反制。最大威脅其實是海軍海上艦隊，因為海軍的區域防空能力已嫌落後，若少數的基隆級艦遭到防空壓制，殲16D電戰機對海軍威脅比較大。
前空軍副司令張延廷表示，此次殲16D現蹤可能代表已經量產，且達到一定數量，不僅中共空軍能力已獲強化，更有辦法進行實戰化運用。他呼籲，未來台海作戰環境中，國軍硬殺武器應強化反干擾能力，因為誰掌握制電磁權，誰就握有戰場主動權。