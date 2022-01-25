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中央流行疫情指揮中心宣布，自111年1月21日起，進入特定場所需配合出示完整疫苗接種紀錄，為迎戰Omicron新型變異株的威脅，衛生福利部中央健康保險署配合政府政策，健保快易通APP在最新版本中，經過顯示介面的調整，現在只要使用健康存摺「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」，就能清楚透過「紅綠燈」的表達方式，證明目前的疫苗接種情形，並可在國內不同場所通行使用：
一、《疫苗接種》會出現綠色「ˇ」，顯示已施打幾次疫苗，三劑疫苗會出現三個綠色「ˇ」，注射二劑則出現二個綠色「ˇ」。
二、《摘要》則是以紅、黃、淺綠、深綠顯示接種劑次，紅色尚未接種、黃色為已接種一劑、淺綠及深綠則為已接種二及三劑，並顯示施打日期。
三、《明細》顯示疫苗施打院所及疫苗批號，清楚呈現民眾疫苗接種次數及接種明細，便利民眾出示證明並進入特定場所。
健保署李伯璋署長表示，健保快易通APP的健康存摺於去（110）年7月6日起，配合唐鳳政委主導的「COVID-19公費疫苗預約系統」，民眾可以透過「健保快易通APP」登記疫苗接種意願及預約施打疫苗，如今健保快易通APP面對疫情升溫仍當仁不讓，因應民眾需求即時提供更多實用服務，於111年1月22日止，共累計1,607萬下載人次，登錄健康存摺的使用者，截至111年1月24日亦已超過760萬！
李伯璋署長提醒，大家應用科技貫徹防疫的同時，也別忘了關心自身與家人的健康，維持自主健康管理好習慣，珍惜健保資源。並呼籲民眾快加入健保署官方LINE帳號，除了擁有健保署第一手消息及實用功能外，於春節期間亦加碼提供自費COV19 PCR篩檢院所查詢，幫助大家新年能平平安安。
資料來源：健康醫療網 接種疫苗通行證 健保快易通APP也能秀
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