疫情海嘯！春節旅遊熱區現5成退訂潮　取消得先扣30%團費

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根據《國內旅遊定型化契約》第十二條規定，旅客於旅遊活動開始前得解除契約，應於旅行社提供收據後，繳交行政規費，並依下列基準賠償：一、旅遊開始前第41日以前解除契約者，賠償旅遊費用5％；二、旅前第31至40日內解除，賠償費用10％；三、旅前第21至30日間解除，賠償20％；四、旅前第2至20日內解除，賠償30％；五、旅遊開始前1日解除，賠償旅費50％；六、旅客於開始日、開始後或未通知不參加，賠償旅費100％。依照目前春節假期的狀況，此刻如果取消預訂好的旅遊行程，業者可依規定吸收30％的金額。
另外，宜蘭民宿業者透露，因為疫情一直有民眾在退訂，只好找之前想訂沒訂到的民眾，想辦法降價銷售，甚至降價幅度超過三成，從一萬五砍價到一萬，希望盡快在過年前想辦法轉售。不過，也有旅遊業界人士透露，目前確實有接到旅客詢問退訂事宜，但因目前仍是在二級警戒期間，依照《國內旅遊定型化契約》規定，若是過年出發的行程，需支付團費30%的解約金，加上春節團費本來就比較高，因此不少旅客仍在觀望，還沒有取消或退訂。
至於飯店部分，晶華酒店也透露，目前餐廳退訂率約5%，宴會廳退訂率約10%，但隨即被小型餐宴補回，大型宴會活動則延期舉行，例如尾牙順延成春酒，因此對飯店營收影響不大。目前晶華也給予想退訂大型宴會活動的公司行號多種替代方案，像是改成提供餐盒、延期舉行，或是改為購買飯店餐券，讓公司同仁自行擇期來飯店享用等。至於客房部分，1、2月的營收約減少了13%，取消的客群大多是農曆春節期間的散客，團體旅遊目前仍照原定行程入住，大型公司行號若有疑慮，飯店也提供選擇延期或是直接改成發住宿券，讓員工日後自行安排入住。