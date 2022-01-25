南部首家「這一小鍋」、越式風味海鮮燒烤餐廳進駐高雄
看準高雄近期的經濟成長力道，藝人陳零九與肯信集團共同投資會安越南餐廳的第四家分店「會安越南海鮮燒烤」進駐高雄，主打全台唯一越式風味海鮮燒烤餐廳。這一鍋餐飲集團旗下個人台式火鍋品牌「這一小鍋」，全新二代店首度插旗高雄，主打特色湯頭、復古氛圍，並全面升級自助吧，以超高CP值搶攻南部市場；另外「CoCo壱番屋」也進駐新光三越左營店。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-25 13:01:28｜2022-01-25 13:01:37
新光三越高雄左營店為提供更好的用餐空間及美食饗宴，導入多家人氣品牌。南部首家「這一小鍋」推出多種特色湯頭滿足各式需求，包括經典石頭鍋、源味大骨鍋、御膳麻辣鍋、老火湯、頤心菌菇鍋(奶蛋素)等。二代店「呷BAR」，全面升級自助吧，除了各式冷熱飲品、副食、醬料無限供應以外，招牌的麵茶霜淇淋也增加了甜點配料，副食不只有米飯、麵食，更有特色「黑巧克力咖哩醬」，並新增數十種蔬菜吧。經典個人鍋搭配蔬菜吧、甜點、各式冷熱飲吃到飽，268元(10%服務費另計)即能享用。
日本最大咖喱連鎖餐廳「CoCo壱番屋」16年來在台灣各地陸續展店，將「原汁原味」的日本咖哩飯在台推展，於新光三越高雄左營店設立新據點，販售道地原味、質優味美的日本咖哩飯。為體貼顧客能兼顧「蔬肉」均衡營養之攝取，並且能品嚐到多樣美味的配菜組合；特別推出「份量減半」的「Half」咖哩餐及配菜，咖哩的辣度(7種等級)也能調整；另有推出茹素者可食用的素食咖哩飯及適合孩童享用的兒童餐點。
陳零九看好自己的故鄉高雄與肯信集團共同投資，大手筆在高雄巨蛋商圈，開設占地450坪的「會安越南海鮮燒烤」，這也是會安品牌第一個燒烤支線分店，加入了海鮮燒烤的元素，目的是呈現更多越南渡假勝地的輕鬆快樂氣氛。肯信集團董事長郭毓庭表示，歷經了一年的規劃與準備，把越南會安的古城風貌與越南各地的美食文化，原汁原味的帶來台灣。為的就是讓國人不用出國也能品嘗到心心念念的越南佳餚。
越南純正海鮮燒烤，除了新鮮的海鮮，當然還有肉食主義最愛的精選肉類，佐以道地的越南烤肉醃漬配方，最重要的靈魂就是「獨家越南宮廷醬料」，五種越南人才知道的道地醬料，光聞著香氣就令人食指大動。為了複製越南古城風光，在寸土寸金的地段，仍然堅持將越南古都的牌樓佇立在店門面，猶如走近一扇任意門，牌樓的後面是滿滿越南風味的裝潢風格及餐點，搶攻出國慾爆棚的味蕾感官市場。