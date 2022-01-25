保護力9成？美國CDC稱第3劑打「RNA疫苗」最佳！Omicron死亡率降91％關鍵曝光

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CDC 主任 Rochelle Walensky在白宮簡報中表示，第3劑加強疫苗有助於預防感染及有症狀感染，在50歲以上的成年人，接種輝瑞BNT疫苗或Moderna疫苗得到的保護助益最大。
CDC也指出，與其他國家的研究結論相同，第3劑疫苗對抗Delta變異株比Omicron更有效。Omicron是目前新冠病毒「高度突變版本」，能逃脫疫苗以及過去感染病毒所產生的保護力。
90%確診者免於住院及重症 第4劑疫苗效用不大？
CDC引用其中一項研究表示，在6個月前接種第2劑疫苗的人，疫苗保護力下降至57%。而有施打第3劑加強疫苗的人口，90%的確診者不需要住院或進入重症加護病房。
CDC稱在美國醫學會雜誌《JAMA》公佈的新研究中，針對23,391起確診個案發現，比起只接種2劑疫苗或未接種過疫苗者，第3劑施打mRNA疫苗的人口具有最好的保護力。
不過，英國數據顯示，第3劑疫苗提供的抗體將在10個月後減弱。以色列的報告也表明，第4劑mRNA疫苗施打後雖然提升了抗體，但仍不足以有效防止Omicron感染。
Omicron感染死亡率降91%？ 高傳染度仍成醫療系統負擔
Omicron傳染力之強令人類防不勝防，但相較於以往的變異株，病毒強度是否明顯弱化？柏克萊加大最新發表的預印本研究中，從52,297名確診者身上發現，與感染Delta變異株相比，Omicron感染後的需要治療的比例降低74%，死亡風險也降低了91%，住院風險整體降低53%。感染Omicron的住院時間平均縮短了3.4天。
研究宣稱，Omicron病毒強度減弱已漸有明顯跡象，首先，無論感染年齡以及併發症類別，都呈現出一致的住院率降低趨勢。在90天之前曾檢測Covid-19陽性的人口中，有症狀感染及住院風險顯著下降，表示Omicron病毒在先前感染者身上造成的嚴重度有明顯下降。
研究強調，疫苗對於Omicron變異株感染的保護作用低於Delta，但是只要有接種疫苗，無論是Delta和Omicron的重症影響都有明顯下降，研究宣稱接種Covid-19疫苗將有巨大公衛好處。
雖然Omicron毒性減弱，但短時間內可能造成社區中的高傳染率，將使醫療系統不堪負荷，也會導致住院及死亡的絕對人數上升，因此，疫苗接種以及配戴口罩預防感染等公衛措施，對減少傳染、死亡率以及降低醫療系統負擔仍至關緊要。
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