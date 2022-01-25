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保護力9成？美國CDC稱第3劑打「RNA疫苗」最佳！Omicron死亡率降91％關鍵曝光

保護力9成？美國CDC稱第3劑打「RNA疫苗」最佳！Omicron死亡率降91％關鍵曝光
保護力9成？美國CDC稱第3劑打「RNA疫苗」最佳！Omicron死亡率降91％關鍵曝光

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2022-01-25 13:00:44

美國CDC稱第3劑疫苗mRNA最佳  保護效果約達九成

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第三劑疫苗究竟該打哪一種最好？美國疾病控制和預防中心（CDC）周五（22）晚間表示，從現有3項研究數來看，第3劑施打疫苗種類中mRNA疫苗能產生對抗Omicron變異株最好的保護效果，保護力約達90%。目前Omicron已佔美國新發生病例的99%。

CDC 主任 Rochelle Walensky在白宮簡報中表示，第3劑加強疫苗有助於預防感染及有症狀感染，在50歲以上的成年人，接種輝瑞BNT疫苗或Moderna疫苗得到的保護助益最大。

CDC也指出，與其他國家的研究結論相同，第3劑疫苗對抗Delta變異株比Omicron更有效。Omicron是目前新冠病毒「高度突變版本」，能逃脫疫苗以及過去感染病毒所產生的保護力。

 

90%確診者免於住院及重症  第4劑疫苗效用不大？

CDC引用其中一項研究表示，在6個月前接種第2劑疫苗的人，疫苗保護力下降至57%。而有施打第3劑加強疫苗的人口，90%的確診者不需要住院或進入重症加護病房。

CDC稱在美國醫學會雜誌《JAMA》公佈的新研究中，針對23,391起確診個案發現，比起只接種2劑疫苗或未接種過疫苗者，第3劑施打mRNA疫苗的人口具有最好的保護力。

不過，英國數據顯示，第3劑疫苗提供的抗體將在10個月後減弱。以色列的報告也表明，第4劑mRNA疫苗施打後雖然提升了抗體，但仍不足以有效防止Omicron感染。

 

Omicron感染死亡率降91%？  高傳染度仍成醫療系統負擔

Omicron傳染力之強令人類防不勝防，但相較於以往的變異株，病毒強度是否明顯弱化？柏克萊加大最新發表的預印本研究中，從52,297名確診者身上發現，與感染Delta變異株相比，Omicron感染後的需要治療的比例降低74%，死亡風險也降低了91%，住院風險整體降低53%。感染Omicron的住院時間平均縮短了3.4天。

研究宣稱，Omicron病毒強度減弱已漸有明顯跡象，首先，無論感染年齡以及併發症類別，都呈現出一致的住院率降低趨勢。在90天之前曾檢測Covid-19陽性的人口中，有症狀感染及住院風險顯著下降，表示Omicron病毒在先前感染者身上造成的嚴重度有明顯下降。

研究強調，疫苗對於Omicron變異株感染的保護作用低於Delta，但是只要有接種疫苗，無論是Delta和Omicron的重症影響都有明顯下降，研究宣稱接種Covid-19疫苗將有巨大公衛好處。

雖然Omicron毒性減弱，但短時間內可能造成社區中的高傳染率，將使醫療系統不堪負荷，也會導致住院及死亡的絕對人數上升，因此，疫苗接種以及配戴口罩預防感染等公衛措施，對減少傳染、死亡率以及降低醫療系統負擔仍至關緊要。

 

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