柯文哲催促有用？北市2.1萬劑BNT疫苗已累積1.9萬人預約
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，防疫指揮中心日前宣布第三劑疫苗施打間隔時間縮短後，有資格施打第三劑者也突然暴增，甚至開始有疫苗搶打潮。台北市政府昨（24）日在北市防疫記者會上宣布，由於經過盤點後仍有約2.1萬劑的BNT疫苗可供施打，因此今（25）日上午重新啟動北市疫苗預約系統，並將於大年初四起施打。而截至12時為止，2.1萬劑的BNT疫苗，已經有近1.9萬人預約，幾乎接近預約額滿。
記者丁上程／台北報導
2022-01-25 12:59:49
根據台北市衛生局提供的統計數據，上午9時開放預約後，15分鐘內就累積了約8500人預約；開放預約系統30分鐘後，預約人數也突破萬人大關。截至12時為止，已經累計近1.9萬人預約BNT疫苗。總數20568劑的BNT疫苗，目前還剩下約2000劑左右的劑量可供預約，民眾若有需要可於下午5時以前，登入北市疫苗預約系統預約。
台北市長柯文哲日前也在防疫者會上，坦言不了解為何民眾瘋打莫德納疫苗，但同為mRNA疫苗的BNT疫苗卻較少人願意施打。柯文哲也呼籲民眾，效果都是一樣的，因此經過盤點後，重新開放北市疫苗預約系統，提供2.1萬劑的BNT疫苗供民眾預約。
※【NOWnews 今日新聞
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