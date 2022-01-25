台南Josh結婚影片被挖！網見「1段話」藏玄機：細思極恐
知名棒球評論YouTuber「台南Josh」驚傳遭妻子Amber家暴，女方甚至還被爆出砸毀家具、在牆壁上用紅字寫「死媽寶」等行徑，隨即受到外界關注。然而，就有網友回頭重看兩人的結婚紀錄影片，發現雙方「一段對話」早藏有玄機！
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 13:07:04
YouTuber「台南Josh」去年7月才與老婆Amber結婚，怎料，台南Josh的表姊、律師陳宇安爆料，表示台南Josh遭到妻子家暴，甚至曝光Amber砸爛家具，割爛衣服和在牆壁以紅字寫下「死媽寶」的照片。Amber稍早亦發布道歉聲明，承認一直有情緒控管的問題卻不敢面對，未來會聽從親友的建議積極就醫，而YouTube頻道「安柏小盒子」與其他公開社群媒體將停止更新。
事件曝光後，就有網友回頭重播兩人去年7月所拍的《我們結婚了！20天從提親到登記結婚》影片，兩人拍攝日期於7月2日，正是Amber的生日，台南Josh也提到受到疫情關係，提親方式將改為夫妻倆站在門口外，再由雙方父母談婚事，另外兩人於當月15日簽下結婚書約，並於22日前往登記。
但一直到影片7分41秒處，台南Josh笑著拿起結婚證明書，靦腆表示「還是很沒有真實感」，老婆Amber也立馬回應「對啊！就是可能還沒有穿到婚紗吧！」兩人隨即大笑，Amber之後還再度強調「還沒有拍婚紗喔！我們還在找結婚場地喔」。
這段影片再度被翻出後，也讓不少網友紛紛感嘆留言，「細思極恐」、「現在回頭看，挺諷刺」、「現在看起來格外的諷刺」、「才半年就出事了....」、「不知道到底發生了什麼事無從評論。只能說應該很難回到這支影片這樣了...」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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