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台南Josh結婚影片被挖！網見「1段話」藏玄機：細思極恐

▲知名棒球評論YouTuber「台南Josh」驚爆被妻子Amber家暴，就有網友翻出兩人去年7月的結婚紀錄片。（圖／翻攝台南Josh YouTube）
▲知名棒球評論YouTuber「台南Josh」驚爆被妻子Amber家暴，就有網友翻出兩人去年7月的結婚紀錄片。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 13:07:04

知名棒球評論YouTuber「台南Josh」驚傳遭妻子Amber家暴，女方甚至還被爆出砸毀家具、在牆壁上用紅字寫「死媽寶」等行徑，隨即受到外界關注。然而，就有網友回頭重看兩人的結婚紀錄影片，發現雙方「一段對話」早藏有玄機！

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YouTuber「台南Josh」去年7月才與老婆Amber結婚，怎料，台南Josh的表姊、律師陳宇安爆料，表示台南Josh遭到妻子家暴，甚至曝光Amber砸爛家具，割爛衣服和在牆壁以紅字寫下「死媽寶」的照片。Amber稍早亦發布道歉聲明，承認一直有情緒控管的問題卻不敢面對，未來會聽從親友的建議積極就醫，而YouTube頻道「安柏小盒子」與其他公開社群媒體將停止更新。

▲知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」驚傳被家暴。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）
▲知名棒球頻論YouTuber「台南Josh」驚傳被家暴。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）
事件曝光後，就有網友回頭重播兩人去年7月所拍的《我們結婚了！20天從提親到登記結婚》影片，兩人拍攝日期於7月2日，正是Amber的生日，台南Josh也提到受到疫情關係，提親方式將改為夫妻倆站在門口外，再由雙方父母談婚事，另外兩人於當月15日簽下結婚書約，並於22日前往登記。

但一直到影片7分41秒處，台南Josh笑著拿起結婚證明書，靦腆表示「還是很沒有真實感」，老婆Amber也立馬回應「對啊！就是可能還沒有穿到婚紗吧！」兩人隨即大笑，Amber之後還再度強調「還沒有拍婚紗喔！我們還在找結婚場地喔」。

▲影片中兩人互動被網友再度關注。（圖／翻攝台南Josh YouTube）
▲影片中兩人互動被網友再度關注。（圖／翻攝台南Josh YouTube）
這段影片再度被翻出後，也讓不少網友紛紛感嘆留言，「細思極恐」、「現在回頭看，挺諷刺」、「現在看起來格外的諷刺」、「才半年就出事了....」、「不知道到底發生了什麼事無從評論。只能說應該很難回到這支影片這樣了...」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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