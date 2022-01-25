嬤帶孫女搭捷運！中年男突拉女童手 熱心路人喝斥制止
（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄一陳姓祖母跟2名孫女，今天在三民區捷運後驛站2號出口休息時，較小的9歲孫女，突遭一中年男子拉手，幸有路人見狀喝止，中年男當場落跑。警方調閱監視器已鎖定特定對象。
中央社
2022-01-25 13:08:13｜2022-01-25 13:35:24
高雄市政府警察局三民一分局，中午發布訊息說明，家住仁武區的陳姓祖母，上午陪2名孫女要搭捷運到高雄上安親班，一行3人9時45分在捷運後驛站2號出口外休息時，其中年紀較小的9歲孫女，突遭一名貌似40歲左右的不明中年男子拉手，當場嚇到大叫，幸在場路人見狀大喝制止。
警方指出，這名涉案男子遭制止後當場落跑，驚魂未定的陳婦和2名孫女事後也到警局報案，全案目前由轄區十全路派出所受理偵辦，經調閱監視器畫面及查訪現場目擊者，已鎖定特定對象偵辦中。（編輯：陳仁華）
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