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蔡英文再拋酒駕零容忍　孫大千：根本年度幹話

▲立法院臨時會昨日三讀通過《道路交通管理處罰條例》及《刑法》部分條文修正案，總統蔡英文臉書貼出「酒駕零容忍」。（圖／總統府提供）
▲立法院臨時會昨日三讀通過《道路交通管理處罰條例》及《刑法》部分條文修正案，總統蔡英文臉書貼出「酒駕零容忍」。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-25 13:10:43

立法院臨時會昨日三讀通過《道路交通管理處罰條例》及《刑法》部分條文修正案，增訂酒駕肇事併科罰金可至300萬、提高酒駕未肇事刑期至3年以下，以及10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片及違法事實，而總統蔡英文再拋「酒駕零容忍」口號。對此，前國民黨立委孫大千今（25）日批評，根本就是一句「年度幹話」。

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孫大千在臉書上批評，蔡英文的「酒駕零容忍」，根本就是一句「年度幹話」。孫指出，民進黨內許多重要官員都有酒駕的紀錄，然而他們仍然能夠平步青雲，坐擁權力，這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

「酒駕上路原本就是一種蓄意致人於死的行為」，孫大千表示，法務部在修法的過程當中，始終不願意全面提高最低本刑，導致法官判案時有輕判的空間，這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

孫大千說，酒駕肇事致死初犯就已經天理不容了，法務部卻仍然堅持最低本刑為3年以上，一定要等到再犯肇事致死，才能夠改為5年以上，這究竟是什麼鬼立法邏輯？這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

孫大千洋調，在民進黨執政過程中，酒駕肇事致死所造成的家庭悲劇一再發生，蔡英文永遠都是用雷聲大雨點小，高高舉起輕輕放下的方式來推動修法，平息民怨，所以導致酒駕刑責的嚇阻效果極為有限。如果真的零容忍，為什麼會有一次又一次的酒駕致死事件發生呢？

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