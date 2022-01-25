男子與獵豹過夜！3隻輪流「討抱饋燒」 網羨：根本家貓
確定不是工讀生嗎？獵豹給人的印象總是速度飛快又具有攻擊性的掠食性動物，但是對熟悉牠們的人來說，牠們就像大貓咪一樣萌！南非一名動物攝影師這天在獵豹保育園區裡鋪床睡覺，沒想到他身邊竟然有3隻獵豹來「輪流取暖」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 13:26:33
過去《NOWnews今日新聞》曾經報導過，這名男子是野生動物攝影師兼行為學專家道爾夫Dolph C. Volker，在南非獵豹保育中心擔任志工已有多年的時間，他為了與獵豹建立友好關係，有時會在營區裡野營，加上這裡的獵豹從小就有飼育員照顧，個性相當溫馴親人，因此牠們都相當熟悉道爾夫。
這天道爾夫為了研究獵豹在睡覺時，喜歡冰冷的水泥土地，還是喜歡睡在毯子上，便申請許可在獵豹區野營。當時是個下雨的夜晚，只見他在地板上鋪好床被，剛好有3隻獵豹前來躲雨，原本牠們都睡在一旁，沒多久其中一隻獵豹起身走向道爾夫，窩在他的懷裡取暖，另外兩隻見狀也過來擠在一起「饋燒」。只是睡著睡著三隻獵豹不停輪流換位置，唯一不變的是都想擠在道爾夫的身邊，躺在暖暖的毯子上睡覺！
道爾夫也全程溫柔地摸摸或抱著牠們，並且表示這些獵豹其實個性比較膽小，聽見些微聲音就會清醒，因此自己也不太能熟睡，不過有這樣的體驗已經讓他覺得特別有成就感！網友看了影片後都紛紛驚呼：「根本是家貓嘛」、「天然的行動暖暖包」、「超羨慕，好想抱抱牠們」、「他也太幸福了！可以得到獵豹的信任，我也想一起睡」、「確定不是工讀生扮演的？」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）