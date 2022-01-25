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咖啡攝取過多 恐致鈣流失蔡孟融營養師表示，咖啡因可提振精神，但也容易刺激神經中樞亢奮、增加腎上腺皮質醇等賀爾蒙分泌，過量還可能導致心悸、焦慮、失眠等狀況；此外，咖啡因也會刺激胃酸分泌，使胃食道逆流或胃潰瘍的症狀更加嚴重，若攝取過多，甚至可能導致鈣質流失，影響骨骼健康。
每人許可含量不同 已達上限不再飲根據衛生福利部「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，現場調製的咖啡需有咖啡因含量之標示，並以顏色區別每一杯咖啡因的含量：紅色含有201毫克以上、黃色含101-200毫克、綠色則低於100毫克的咖啡因。
蔡孟融營養師指出，每日咖啡因攝取量限制依照族群年齡而不同：成人不超過300毫克、孕婦不超過200毫克，12至18歲的青少年則應在100毫克以內，12歲以下孩童需避免攝取咖啡因，以免影響成長。
因此，成人若每天喝3杯「綠色」標示的咖啡，尚不需要擔心咖啡因過量；若喝一杯「紅色」標示的咖啡，則已接近一日上限，不宜再喝其他含咖啡因的飲料。
愛咖啡不上癮 咖啡因攝取量要注意此外，購買含有咖啡因的包裝飲料，產品外包裝上常會以mg/100 mL（毫克/100毫升）為單位標示咖啡因實際含量，每100毫升咖啡因低於20毫克的飲料可標記為20 mg/100 mL以下，每100毫升低於2毫克者可直接標示「低咖啡因」。
購買時，可從飲料容量與標示的咖啡因含量，換算出所喝到的咖啡因總量，以控制咖啡因攝取。食藥署叮嚀，過量的咖啡因會對人體產生負面影響，在選購飲品時，應注意咖啡因含量標示、控制每日飲用量，才能無負擔地享受咖啡之美味。
資料來源：健康醫療網 我一天可以喝多少咖啡因？ 營養師教你看懂標示
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