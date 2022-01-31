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過年財運旺？憑直覺選一圖　測你農曆年前後「偏財指數」

▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項測驗，只要憑直覺選出一張圖，就能看出農曆年前你的「偏財指數」有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項測驗，只要憑直覺選出一張圖，就能看出農曆年前你的「偏財指數」有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 10:00:00

今（31）日就是小年夜了，想知道過年期間你的財運怎麼樣嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了一項測驗，只要憑直覺選出一張圖，就能看出農曆年前你的「偏財指數」有多高，快揪家人朋友一起來看看吧。

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請從以下四張黃金塔羅中，選出你覺得最帶財的那張即可。別忘了分享出去，連結他人的財氣喔！

▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項測驗，只要憑直覺選出一張圖，就能看出農曆年前你的「偏財指數」有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項測驗，只要憑直覺選出一張圖，就能看出農曆年前你的「偏財指數」有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）
A、力量獅子

B、天使聖杯

C、命運輪盤

D、權杖國王

答案A、力量獅子

選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是99％

其實你的偏財運是很不錯，只不過你雖有進財，但卻也容易留不住，因此如果買了彩券，要記得設一下停損點，不要看到中獎就一直繼續花錢買下去。另外，打牌有贏有輸，但是小有盈餘，建議你放鬆的好好去玩一下。老師偷偷告訴你一個贏錢的秘法，打牌之前在胸口放168元紅包，有助於增加財氣。

答案B、天使聖杯

選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是200％

你的偏財運是很好的，特別在農曆年的這一段時間，可去買買彩券丶和家人打牌，你會發現你的運勢超旺，財神爺很關注你，讓你的荷包滿滿，你自然眉開眼笑。另外，你還可能會收到意外的紅包，雖然金額不一定會很多，但可以帶給你驚喜跟滿足感。建議你過年多出去走春，更能夠為自己增運、轉運喔！

答案C、命運輪盤

選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是40％

雖然你的財運較弱一點，但其實可以休長假、回家團聚對你而言已是很開心的事了，你的心中其實不會非常執著在金錢這一塊。雖說贏錢很棒，但小輸一點對你而言是無傷大雅的，重點大家開心就好，不需要為了一點小錢就打壞大家的興致。老師特別提醒你，如果你感到自己的手氣一直不順，可到廁所洗把臉，在廁所待超過三分鐘以後，再出來就能轉運。

答案D、權杖國王

選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是65％

其實你的財運算很不錯，偶爾去買張彩票也能夠中小獎，只是你的個性傾向於守財，不太想一直把錢拿出來打牌、買彩券，因為你擔心無法回本，再加上包給父母的紅包已使你大失血了，所以你也不想再在金錢上冒險，而你的偏財進帳會較弱一點。其實農曆年間你能規劃一筆錢來做一些娛樂和消費，跟家人打打牌，這其實也無傷大雅，甚至你還可能小贏一點。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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