過年財運旺？憑直覺選一圖　測你農曆年前後「偏財指數」

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A、力量獅子
B、天使聖杯
C、命運輪盤
D、權杖國王
答案A、力量獅子
選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是99％。
其實你的偏財運是很不錯，只不過你雖有進財，但卻也容易留不住，因此如果買了彩券，要記得設一下停損點，不要看到中獎就一直繼續花錢買下去。另外，打牌有贏有輸，但是小有盈餘，建議你放鬆的好好去玩一下。老師偷偷告訴你一個贏錢的秘法，打牌之前在胸口放168元紅包，有助於增加財氣。
答案B、天使聖杯
選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是200％。
你的偏財運是很好的，特別在農曆年的這一段時間，可去買買彩券丶和家人打牌，你會發現你的運勢超旺，財神爺很關注你，讓你的荷包滿滿，你自然眉開眼笑。另外，你還可能會收到意外的紅包，雖然金額不一定會很多，但可以帶給你驚喜跟滿足感。建議你過年多出去走春，更能夠為自己增運、轉運喔！
答案C、命運輪盤
選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是40％。
雖然你的財運較弱一點，但其實可以休長假、回家團聚對你而言已是很開心的事了，你的心中其實不會非常執著在金錢這一塊。雖說贏錢很棒，但小輸一點對你而言是無傷大雅的，重點大家開心就好，不需要為了一點小錢就打壞大家的興致。老師特別提醒你，如果你感到自己的手氣一直不順，可到廁所洗把臉，在廁所待超過三分鐘以後，再出來就能轉運。
答案D、權杖國王
選到這張牌，代表你在農曆年前後的偏財指數是65％。
其實你的財運算很不錯，偶爾去買張彩票也能夠中小獎，只是你的個性傾向於守財，不太想一直把錢拿出來打牌、買彩券，因為你擔心無法回本，再加上包給父母的紅包已使你大失血了，所以你也不想再在金錢上冒險，而你的偏財進帳會較弱一點。其實農曆年間你能規劃一筆錢來做一些娛樂和消費，跟家人打打牌，這其實也無傷大雅，甚至你還可能小贏一點。（編輯：郭佩蓉）
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