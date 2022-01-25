中研院抗疫新發明！晶片一掃就知有無確診者

中央研究院物理研究所研究員陳啟東團隊研發「矽奈米線場效應電晶體」先進技術，協助打造全球首款新冠病毒快速檢測晶片系統，單次樣本檢測只需3分鐘，中研院指出，該儀器甫於去(2021)年12月底通過食品藥物管理署EUA核准製造，適合佈署於機場、人潮較多的檢驗站，為第一線防疫人員添上一大利器。中研院周美吟副院長表示，此研發技術為本院回應疫情迫切需求，善盡社會關鍵責任，推動任務導向研究之具體成果。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-25 13:36:35｜2022-01-25 13:48:13
新冠篩檢目前普遍採用聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測，需透過螢光標識且耗時較久，且受限於光學解析度，若檢體中的病毒等致病因子含量太少時，便無法透過光學訊號判讀。陳啟東表示，此晶片系統所使用的核心技術「矽奈米線場效應電晶體」(silicon nanowire field-effect transistor, 簡稱SiNW-FET)，是一種半導體技術應用，以電流訊號檢測，具快速、即時、高靈敏度等特性。
矽奈米線場效應電晶體近年來廣泛使用於生醫感測元件上，但如何整合元件並建立一套生物感測系統是一大挑戰，陳啟東對此鑽研已超過十年，「初期的實驗失敗率很高」這十幾年來，他不斷研究測試各種形式的SiNW-FET並優化製程，以提高感測元件的性能與穩定性，迄今已研發出兩項專利，並已技轉給廠商。
中研院説明，新冠病毒晶片檢測系統整合「半導體製程技術」與「生物科技」等兩大領域，獲本院技轉的矽基分子電測科技股份有限公司，其核心成員來自陳啟東研究團隊，且為國家生技研究園區進駐廠商，致力於半導體生醫晶片即時檢測的開發與應用。原鎖定急性腎衰竭、口腔癌等特定病症，後來因新冠疫情爆發，遂投入新冠病毒快速檢測研發，為台灣與全球防疫貢獻心力。
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