理財類信用卡夯！8成人對多元回饋最有興趣、近4成愛這種

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而一向被視為支付工具的信用卡，也因附加了理財的功能後成為了新寵，調查結果指出，81.6%民眾表示對於理財類信用卡的多元回饋深感興趣，其中有近40%的民眾青睞理財類信用卡的基金投資的回饋、保險與購屋的回饋也分別占了37.5%與19.6%。
面對已成為「全民運動」的理財趨勢，萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，由於購買金融商品的需求大幅提升，萬事達卡也已布局相對應的服務，攜手多家銀行夥伴推出「理財類信用卡」滿足市場期待，尤其理財類信用卡強調的是「整合式金融服務」，以信用卡作為金融服務的平台，結合消費者日常生活消費與理財金融業務，讓投資理財也能賺取相對應的折扣回饋，並能整併銀行理財帳戶，大幅提升資產管理的有效性與便利性，包括消費者使用信用卡進行投資，不只在一般通路享有額外優惠，最高甚至享有首筆購屋訂金2.5% 回饋。
萬事達卡也已與多家銀行合作，在支付功能外，附加信用卡理財價值，像是永豐銀行幣倍卡提供線上換匯最高減6分優惠、代繳指定保費1.2%現金回饋無上限；申辦「遠東樂家+卡」不只享有新戶申購特定定期定額產品享終身0%手續費，有購屋需求的持卡人也可享有免鑑價費、開辦費5折的優惠；同樣鎖定有買房需求的「兆豐海悅國際聯名卡」，更提供持卡人享有首筆購屋訂金2.5%回饋或24期0利率的方案。
此外，申辦「華南銀行Rich+富家卡」成為基金、保險等理財商品客戶，得享有資格升級、最高回饋國內一般消費4%、國外一般消費5%等加碼優惠，而台新銀行慶祝台新人壽加入台新金控，而推出全新太陽卡紀念卡面，提供持卡人刷卡繳保費回饋最高1.2% 的無上限優惠，滿3萬提供6期、滿5萬提供12期零利率的超優分期方案。