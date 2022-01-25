聖凱師賣「暴利年菜」？到底盤不盤　行家揭內幕算給你看

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實際從判決書來看，內文提及錵鑶公司取得成本「栗子燒雞105元、紅燒獅子頭105元、玉筍東坡肉125元、櫻花蝦米糕105元、干貝香菇雞湯91元、白木耳蓮子湯105元、清蒸石斑魚醬汁14元」，合計就是所謂的「成本價650元」，但判決書中只列出「石斑魚醬汁14元」，並未包含石斑魚的食材成本，因此整套年菜總成本650元確實為不實說法。
《NOWnews今日新聞》找出該套備受爭議的年菜宣傳照，3880元包含「栗子燒雞、紅燒獅子頭、玉筍東坡肉、櫻花蝦米糕、蒸石斑魚、佛跳牆、干貝香菇雞湯、白木耳蓮子湯、三小福（蘿蔔糕，紹興香腸，海灣貝）」，出事之前買得很開心，踢爆之後變成很黑心，到底在行家眼裡這組年菜套餐值不值得？
曾任多屆飯店、量販年菜評審的連愛卿老師表示，從菜色上來看，都是家常菜居多，雖然道數看起來很澎派，但只有一兩道屬於較有年味的過節菜，其他略顯普通。加上每道菜的份量並不多，像是海灣貝切得很薄，她坦言這樣的套餐組合，落在2600元至2800元尚可接受。連愛卿也語重心長呼籲，「做年菜份量要豐盛、菜色要多樣，美味和價錢都要合理。」
從事年菜供應商多年的不具名人士透露：「代工廠說這些年菜成本650元，是不太可能的。」他粗估整套年菜食材成本應不超過1700元，且並未列入宅配費用、自媒體行銷廣告、明星代言等支出。不過身為同業，他也補充，就算加上超商、超市的行銷上架成本後「也沒這麼貴！」
若以同業角度來看，這組年菜套餐是否真的很盤？該名年菜供應商直言：「名氣光環加持下，如果做得好吃，就算賣4000元也沒問題。」他解釋，剁雞通常是平常在吃，過年一般都要大菜，但套餐中是切塊雞湯，不如整隻全雞有價值性。如果打著人氣光環的如意算盤，就要有Guts發揮品牌力，不能一出事就推給原料商、供應商。
連愛卿提到，做冷凍食品的風險及負擔成本上，需要考量的很多，沒有想像中風光。因為冷凍年菜需要高溫殺菌包裝，低溫冷凍保存，委託工廠需達到基本量才會代工。考量到銷售週期、物流配送，在年前2、3個月就差不多要準備好，在商品全數銷出之前，這段時間的冷凍倉儲成本都是龐大壓力。網紅或加工業者，都應發揮影響力來督促工廠、控管品質，避免溫度落差太大，或是運送過程的保鮮問題等。