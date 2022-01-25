春節物流塞爆！民眾氣到跳腳 「黑貓、宅便通」急發公告
受疫情和農曆新年影響，不少消費者開始大量寄送生鮮包裹，但近期物流業「低溫包裹」暴增，許多民眾包裹寄出後遲遲收不到，就有民眾表示，自己包裹在1月17日寄出後，到現在對方都沒收到，甚至怒批「真的快被氣死」、「物流都大亂了」，對此部分物流業者也相繼發布公告，表明需暫停部分縣市包裹寄件。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 14:17:14
面對春節如此大量的物流壓力，台灣宅配通指出，「受疫情與春節影響，近期低溫包裹暴增，即日起至1月28日，北北基和桃竹苗地區進行低溫貨量控管、1月27日和1月28日則停止萊爾富、家樂福、義美等代收店的低溫包裹」，代收店全家便利商店即日起至1月31日前低溫包裹貨量控管；黑貓宅急便則表示，年節宅配運量劇增，為確保包裹有效運輸和服務品質，今明2日暫停受理一般消費者包裹寄件，且即日起至2月6日，包裹無法確保於隔日配達，無法指定日期、配送時段；且海空運航班受疫情影響，往返離島無法確切掌握到貨日。
針對外島生鮮包裹配送，澎湖縣府昨也緊急與航空公司、貨運業者協調，最後決定，今起至29日受理訂單，協助澎湖業者配送生鮮包裹，每日協助一百件，使用者付費。寄送業者需先至縣府提供的網站填單，採空運運送至松山機場運抵台北後，再由澎湖縣府台北辦公室派人協助領貨，並交由貨運公司冷鏈宅配，等同由縣府協助業者從台北直接寄送包裹至客戶手中。（編輯：張志浩）
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