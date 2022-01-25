巷仔內／爭奪空中電磁優勢　美中競相發展電戰機

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美國空軍將對敵防空任務稱為「野鼬任務」（SEAD），第一代「野鼬機」（Wild Weasel）為F-100F戰機。F-105F和F-105G則為史上首款專門壓制敵軍防空火力的電子作戰機，之後美國空軍又接收F-4G與EF-111A電戰機。美國海軍則是以A-6入侵者式攻擊機為基礎改裝成為四人座的EA-6B徘徊者（Prowler）電戰機。
1968年首飛、1971年服役的EA-6B堪稱最成功的電戰機，曾參與越戰、利比亞、伊拉克戰爭等。1991年伊拉克期間，伊軍雷達站在EA-6B的ALQ-99干擾艙干擾下幾乎呈現「失明」狀態，還能直接發射AGM-88高速反輻射導彈（HARM），壓制伊拉克防空系統。為了取代服役超過30年的EA-6B，波音公司2001年推出EA-18G咆哮者（Growler）電戰機，並於2003年贏得美國海軍90架戰機合約。美國海軍陸戰隊最後一個EA-6B飛行中隊已於2019年3月8日解編。
EA-18G擁有新一代電子對抗設備，能遂行機載電子攻擊（AEA）任務，因為EA-18G是由F/A-18F機體改裝而來，因此同時還保留了F/A-18F 超級大黃蜂（Super Hornet）戰機的武器系統和優異機動性能，能夠執行空對空作戰任務。澳洲是美國海軍之外，第二個EA-18G的使用國。EA-18G咆哮者是全球最優秀的電戰機之一，也是美軍唯一的一款電戰機，甚至曾在模擬對抗演習中，成功干擾最先進的F-22隱形戰機，使其完全無法執行任務。
共軍向來以運8、運9等慢速機為電戰機，缺乏類似美軍的防空壓制機，無法進行更快速的戰場攻擊與脫離等攻勢作戰，為了爭奪戰場電磁權，共軍以殲16戰機機體為基礎，研改出殲16D電戰機。殲16D類似EA-18G，也有翼尖電子吊艙、機身蒙皮天線，也保有殲16的空戰能力，但由於曝光資料有限，外界無法根據現有資料判斷性能是否勝過EA-18G電戰機。但可以確定的是，未來共軍若要出動戰機攻台，殲16D電戰機將扮演關鍵角色。