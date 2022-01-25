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衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，「痛風」是種嘌呤類代謝異常，導致血液中尿酸濃度飆升，超過7.0mg/dl，引起關節局部的紅腫熱痛，或是因為血液中尿酸起伏變化太大，尿酸結晶沉積在關節造成發炎。一般而言，30歲以上的男性患者較容易發生，容易好發在喜歡吃海鮮蝦蟹、動物內臟、飲酒過量的民眾；年節期間，很多民眾因為進食過量富含嘌呤類食物，因而使痛風發作。
痛風最主要的表現是關節的症狀，其中足部第一蹠趾關節占約五成，以發紅，灼熱和局部浮腫，24小時之內會痛到高峰，甚至連吹風後都會疼痛，約一周後疼痛漸漸緩解。若輕忽不理，關節反覆疼痛會造成變形，此外尿酸結晶沉積在腎在及尿管，也會造成泌尿道結石及腎病變。
歷史上的帝王之病 中藥「這幾味」助改善
賴博政醫師說〝痛風〞在傳統醫學中被稱之為〝行痺〞或〝白虎歷節風〞。因為古代只有帝王在食物飲食上吃得比較精緻，所以又稱痛風為帝王之病。
中醫看待痛風屬於”風濕熱痺”，因為濕熱將血脈瘀阻、病理性產物累積，導致關節疼痛、屈伸困難，長期下來關節變形，在治療上採取「清利濕熱」的治則處理，常用的中藥有苦參、黃芩、龍膽草、茯苓、豬苓、澤瀉、薏苡仁、車前子、萆薢、茵陳等。
預防痛風3大招 注意生活型態、體重及飲食
要如何預防痛風呢？賴博政醫師提出三大要訣：
1、生活型態的調整：避免暴飲暴食、多攝取水分以利廢物排出，每日應攝取足量的水分（但心腎衰竭、水腫病患除外）。
2、控制體重，避免喝酒及咖啡：因酒精會影響尿酸的排出，導致尿酸不易排出或痛風急性發作；另外咖啡容易利尿，造成尿酸濃度過高。
3、均衡飲食：多攝取蔬果如葉菜類、水果、奶、蛋等。避免食用動物性嘌呤類食物像海鮮、螃蟹、鮪魚、鯖魚、旗魚、牡蠣、蝦子、豬肝、大腸、雞皮，避免痛風產生。
（文／衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政）
資料來源：健康醫療網 過年期間痛風發作頻傳！ 中醫師教你幾招防範
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