名家論壇》單厚之／蔡英文參見蔣經國

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但國民黨從來沒想到，自己的神主牌居然有一天會被蔡英文挖。
繼日前退輔會發出「為什麼要紀念經國先生？」，細數蔣經國對台灣六大貢獻之後，蔡英文22日出席「蔣經國總統圖書館開幕典禮」時，再度肯定蔣經國堅定「保台」的立場，「是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題」。雖然蔡英文多次提到「威權」等字眼，說「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」，但並沒有點出蔣經國任何的「過」，全篇致詞都還算正面。
蔡英文的動作立刻讓綠營內部炸鍋，久未發文的新系大老段宜康痛斥「莫名其妙，無言以對」、「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義」？行政院長蘇貞昌雖然替蔡英文緩頰，但也強調「不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥」。
也難怪民進黨人會跳起來，從1979年的美麗島事件到1986年民進黨成立，這段時間都是蔣經國主政，反對蔣經國領導的政權、政黨，原本就是民進黨存在、創立的主要原因。而如今，民進黨的主席居然如此肯定蔣經國，叫民進黨人情何以堪。也難怪綠營內部盛傳，就連蔡英文昔日文膽都在臉書貼文「價值真空的人總有一天會做出價值錯亂的事」。
當然，民進黨內必然有人會替蔡英文緩頰，蔡英文並沒有全盤肯定蔣經國，只是肯定蔣經國的「反共」立場。但若按照這個邏輯，蔡英文是否有一天也可以肯定蔣介石的「反共」立場？況且，蔡英文雖然不是像藍營政客那樣去大溪、頭寮謁靈「參拜」，但參與那樣一個活動、走進那樣的場域，本身就是一種肯定，說是「參見」絕對不為過。
蔡英文的動作證實，她的確是沒有堅持和理念的「價值真空」，她也從來沒有接受過民進黨的「價值」，所以自然不受那種價值所束縛。對蔡英文而言，蔣經國就是一個最受歡迎的前總統，蔣經國所處的政治光譜有最多的選票，所以為了維持自己政治能量，就理所當然要往那個光譜的位置靠近。即便那原本是國民黨的神主牌，蔡英文也可以毫不猶豫的搬進自家的祠堂。
相對於蔡英文的沒有底線，國民黨則是例外一種秀下限的典型。雖然不敢改黨名、不願放棄「九二共識」，但實際上也從來不敢提、不敢捍衛，不斷的向民進黨的主張接近，想盡辦法裝出一副人畜無害的乖巧模樣。結果就是沒有任何主張、任何堅持，任由蔡英文和民進黨在藍營的政治光譜上攻城掠地，先是搶到「中華民國台灣」的話語權，再來搶「經國先生傳人」的道統。
如今的國民黨，再也做不出「國民黨要爭氣，苦日子才會過去」、「我們要對每一個同胞說，我們一定會還給你們幸福的生活」那樣的廣告了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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