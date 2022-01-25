「台灣正青」連線拚議員初選 林佳龍：要當民進黨防腐劑
2022年地方公職人員選舉即將登場，民進黨正國會擬在基隆市、新北市、宜蘭縣、台中市及高雄市等地推出11位青年議員擬參選人，組成「台灣正青」連線，參加民進黨黨內初選。正國會掌門人、前交通部長林佳龍今（25）日帶領11位新人舉行記者會，向社會大眾舉薦，尋求支持。林佳龍表示，「台灣正青」是一個品牌，代表「台灣正常青年連線」，也代表「台灣尚青」。民進黨已經邁入35年多，此刻注入新血，要做民進黨的改革派，成為民進黨的防腐劑。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-25 14:31:56｜2022-01-25 14:32:53
林佳龍表示，正國會的年輕人以行動站出來，要參選年底九合一地方選舉。台灣民主要深化，要靠世代傳承，今天自己代表從政快30年的野百合世代，把政治使命傳承給新一代接棒。
林佳龍說，這11位年輕參選人從外表就可以看到，相當年輕有活力，也展現台灣新一代年輕人對民主理念，將採取行動爭取民意支持的決心。他說，經過選舉洗禮，可以讓這些年輕人再次蛻變，他們將用創意的方式來聯合競選，彼此加油打氣。
林佳龍說，年輕人參政要走出年輕人特色，「台灣正青」是一個品牌，代表「台灣正常青年連線」，也代表「台灣尚青」。民進黨已經邁入35年多，此刻注入新血，要做民進黨的改革派，成為民進黨的防腐劑。
林佳龍說，民主政治是一代接一代，一棒接一棒，是一場沒有盡頭的接力賽，不是馬拉松，大家把自己角色扮演好，奮力往前衝。