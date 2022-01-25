賞花購物好去處 國光花市春節連續營業11天

中市大里農會國光花市營運已邁入第 37 年，是中部地區具規模、假日人潮匯集的賞花購物好去處，配合春節營業從 1 月 27 日起至 2 月 6 日，國光花市全市連續營業 11 天，繼續服務民眾，春節前到國光花市，購買農產年貨及漂亮應景花卉，送禮、自用兩相宜。



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除舊佈新迎接新的一年，是中國人春節的習俗，把室內外環境打掃乾淨，再買一些漂亮應景花卉佈置一番，憑添過年氣氛，您需要的應景花卉、農產年貨等，國光花市內應有儘有。



今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗，除了上述花卉外尚有觀葉植物及多肉植物，以及耐久性擺飾盆栽，應有儘有。

國光花市主委湯木林表示，農曆年關將近，坊間各種應景花卉成為熱門商品，尤其蝴蝶蘭品質更為優良，花色多樣化，而業者之禮蘭組合技術提升，各有其特色，整體花價隨農曆年關需求大，價格波動也較大，民眾可趁近日難得好天氣，挑選應景花卉，為家裡佈置增添喜氣。



配合春節腳步，國光花市顯得喜氣洋洋，各攤花卉業者擺出應景盆栽與花卉，其中又以中高價位的蘭花最多人詢問，據業者表示，蘭花對中國人來說，帶有吉祥、喜慶的味道，蝴蝶蘭、虎頭蘭賣得都不錯。

業者劉景亮栽培的玫瑰虎頭蘭雍容華貴，花型與線條優美的綠葉，盆花擺飾虎虎生風，因虎頭蘭的虎與「福」諧音，有著迎春納福的吉祥意義，選購虎頭蘭成熱門應景花卉。

而業者江萬讚表示，因受疫情、氣候因素，蘭花產量略減，加上水草、瓷盆等資材進口價格漲，致生產成本略增。其繽紛多彩的蝴蝶蘭創意組合盆栽攤位，吸引顧客諮詢問價，從大眾價 150 元到 5000 元的精緻豪華價應有儘有。