黃品源不在台灣超過1年　寫家書思念父母、孩子

黃品源今（25）日推出新歌《我溫暖可愛的家》，他表示工作關係已經超過1年不在台灣，因為思念兩老，深感遊子的心情，有感而發譜寫了這首歌曲，把此曲獻給所有在外的遊子，「無論身在何方，有愛，就有家！」此外，雖然不在家中，但他時時關心一雙兒女，常常第一句話就是：「有沒有新的創作？」相當關心小孩的作品有沒有進步。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-25 14:50:03
出道32年的黃品源，工作相當忙碌，每一次回台中家時，母親都會提前買好菜肉，精心挑選材料，用愛烹調出肥瘦相間的東坡肉，拌著湯汁做成滷肉飯，還未進門就聞到媽媽愛的香氣，黃品源充滿感情說：「全世界的餐廳永遠吃不到的一個味道，就是媽媽的味道！」他特別提及母親的東坡滷肉飯，有自己獨門的味道，「我母親會特別灑上一些芋頭丁，滷出來的味道特別特別的香啊！」，甚至在才一出電梯就飄香四溢，黃品源說：「上一次回台中已經有兩年多，真的很想念媽媽的味道。」
而為人父的黃品源，同樣也掛念孩子，《我溫暖可愛的家》也如同是給子女的家書，雖然分隔兩地，無法見面，他希望一通電話、一個訊息，甚至科技發達，照片、影片、視訊都很方便，呼籲大家愛要及時，黃品源表示：「有愛就要說出來，跟爸爸媽媽、親人朋友，跟所有愛的人好好聊下心裡話，只願萬家燈火，家家團圓。」黃品源今年過年又不能返鄉，將在新加坡開演唱會，「因為疫情的關係，來回都要隔離，所以也就沒邀家人來新加坡團聚。」