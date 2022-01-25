COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

黃品源不在台灣超過1年　寫家書思念父母、孩子

▲黃品源推出新歌《我溫暖可愛的家》。（圖／金力海娛樂提供）
▲黃品源推出新歌《我溫暖可愛的家》。（圖／金力海娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-25 14:50:03

黃品源今（25）日推出新歌《我溫暖可愛的家》，他表示工作關係已經超過1年不在台灣，因為思念兩老，深感遊子的心情，有感而發譜寫了這首歌曲，把此曲獻給所有在外的遊子，「無論身在何方，有愛，就有家！」此外，雖然不在家中，但他時時關心一雙兒女，常常第一句話就是：「有沒有新的創作？」相當關心小孩的作品有沒有進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
出道32年的黃品源，工作相當忙碌，每一次回台中家時，母親都會提前買好菜肉，精心挑選材料，用愛烹調出肥瘦相間的東坡肉，拌著湯汁做成滷肉飯，還未進門就聞到媽媽愛的香氣，黃品源充滿感情說：「全世界的餐廳永遠吃不到的一個味道，就是媽媽的味道！」他特別提及母親的東坡滷肉飯，有自己獨門的味道，「我母親會特別灑上一些芋頭丁，滷出來的味道特別特別的香啊！」，甚至在才一出電梯就飄香四溢，黃品源說：「上一次回台中已經有兩年多，真的很想念媽媽的味道。」

▲黃品源推出新歌《我溫暖可愛的家》。（圖／金力海娛樂提供）
▲黃品源超過一年沒回台灣，想念在台灣的家人。（圖／金力海娛樂提供）
而為人父的黃品源，同樣也掛念孩子，《我溫暖可愛的家》也如同是給子女的家書，雖然分隔兩地，無法見面，他希望一通電話、一個訊息，甚至科技發達，照片、影片、視訊都很方便，呼籲大家愛要及時，黃品源表示：「有愛就要說出來，跟爸爸媽媽、親人朋友，跟所有愛的人好好聊下心裡話，只願萬家燈火，家家團圓。」黃品源今年過年又不能返鄉，將在新加坡開演唱會，「因為疫情的關係，來回都要隔離，所以也就沒邀家人來新加坡團聚。」

▲黃品源推出新歌《我溫暖可愛的家》。（圖／金力海娛樂提供）
▲黃品源推出新歌《我溫暖可愛的家》。（圖／金力海娛樂提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀