北市缺2萬劑莫德納有解！陳時中親曝原因：已緊急調配
北市爆出莫德納疫苗短少1千瓶，大約會影響2萬民眾接種，昨（24）日中央流行疫情指揮中心稱是因為北市加開名額，中央並無少給，不過台北市長柯文哲則稱數量都是中央管理。今（25）日指揮官陳時中親說明，這應是計算上有誤解，但重要的是還是要讓民眾打到疫苗，已緊急先調配約1萬人份，後續會再疫苗接種情形調整。
記者許若茵／台北報導
2022-01-25 14:45:38
關於北市疫苗預約爭議，陳時中說明，在1922預約平台上，台北市報多少數量，就會拿到多少數量疫苗，可能大家在計算上有誤解。他解釋，台北市在前一波並未參加中央的預約平台，有許多單位個別列冊在打疫苗，這些疫苗已經發放至21家醫院，但在平台維護時並未計算列入，因此大概有2萬人份疫苗的落差。
不過陳時中強調，不管爭議如何，重要的是要讓有預約的民眾都能打到疫苗，因此現在已緊急調配503瓶，大約是1萬劑。本期台北市在1922預約平台上大約為15多萬人，依照上期接種比例約九成，預估會剩下1.5萬劑，就可撥補1萬劑補足，但若是施打率高，疫苗剩餘不多可能會不夠，因此中央也會密切注意，明日再進行一次調配，「希望務必讓所有有預約到的人都要打得到」。
至於今下午有150萬劑莫德納疫苗抵台，陳時中表示，還是會依照正常配置發放，中間仍需經過至少一週的封緘檢驗，加上解凍、運送，大約要10日以後才會配送至地方政府。
※【NOWnews 今日新聞
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