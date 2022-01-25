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綠新人組「台灣正青」連線拚初選　山田摩衣、張銘祐入列

▲山田摩衣投入新北市板橋區議員民進黨內初選。（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）
▲山田摩衣投入新北市板橋區議員民進黨內初選。（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-25 14:46:12

2022年地方公職人員選舉即將登場，民進黨正國會擬在基隆市、新北市、宜蘭縣、台中市及高雄市等地推出11位青年議員擬參選人，組成「台灣正青」連線，參加民進黨黨內初選。在板橋參選的山田摩衣表示，自己不是財團，有國會經驗與台日友好的專業背景，希望能夠有機會為板橋服務；參選大文山區的張銘祐則說，不會因為自己選過立委覺得輕鬆，自己仍然一步一腳印，盼讓鄉鎮更有特色。

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正國會青年組成「台灣正青」連線，投入年底市議員民進黨內初選。正國會掌門人、前交通部長林佳龍也特別出席向社會推薦人才。林佳龍表示，正國會的年輕人以行動站出來，要參選年底九合一地方選舉。台灣民主要深化，要靠世代傳承，今天自己代表從政快30年的野百合世代，把政治使命傳承給新一代接棒。

▲投入大文山地區新北市議員民進黨內初選的張銘祐說，（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）
▲投入大文山地區新北市議員民進黨內初選的張銘祐說，（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）
投入新北市板橋區初選的山田摩衣表示，自己不是財團，沒有背景，再加上台日友好的專業背景，以及長年的國會經驗，希望有機會能為大家服務。她說，希望可以讓新北市板橋變得更好，傳承立法院長游錫堃與林佳龍的民主之火，「山田摩衣是板橋最好也唯一的選擇」。

在新北市新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區參選的張銘祐表示，自己的選區是全台灣最大的選區，2020年在該區選立委獲得民進黨史上最高票，但仍沒有當選，自己依然持續深耕。張說，自己關心地方創生議題，不會因為自己選過立委覺得輕鬆，自己仍然一步一腳印，盼讓鄉鎮更有特色。

在台中市清水區、梧棲區、沙鹿區參選的林佳儀表示，自己的選區包含沙鹿，是顏家重點選區，所以做了很多準備，幫立委林靜儀輔選，年底又要對決台中市副議長顏莉敏，自己會加油，力拚勝選。

▲在台中參選的林佳儀表示，自己的選區包含顏家大本營沙鹿，會更努力力拚勝選。（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）
▲在台中參選的林佳儀表示，自己的選區包含顏家大本營沙鹿，會更努力力拚勝選。（圖／記者葉政勳攝影，2022.01.25）

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