綠新人組「台灣正青」連線拚初選 山田摩衣、張銘祐入列
2022年地方公職人員選舉即將登場，民進黨正國會擬在基隆市、新北市、宜蘭縣、台中市及高雄市等地推出11位青年議員擬參選人，組成「台灣正青」連線，參加民進黨黨內初選。在板橋參選的山田摩衣表示，自己不是財團，有國會經驗與台日友好的專業背景，希望能夠有機會為板橋服務；參選大文山區的張銘祐則說，不會因為自己選過立委覺得輕鬆，自己仍然一步一腳印，盼讓鄉鎮更有特色。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-25 14:46:12
正國會青年組成「台灣正青」連線，投入年底市議員民進黨內初選。正國會掌門人、前交通部長林佳龍也特別出席向社會推薦人才。林佳龍表示，正國會的年輕人以行動站出來，要參選年底九合一地方選舉。台灣民主要深化，要靠世代傳承，今天自己代表從政快30年的野百合世代，把政治使命傳承給新一代接棒。
投入新北市板橋區初選的山田摩衣表示，自己不是財團，沒有背景，再加上台日友好的專業背景，以及長年的國會經驗，希望有機會能為大家服務。她說，希望可以讓新北市板橋變得更好，傳承立法院長游錫堃與林佳龍的民主之火，「山田摩衣是板橋最好也唯一的選擇」。
在新北市新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區參選的張銘祐表示，自己的選區是全台灣最大的選區，2020年在該區選立委獲得民進黨史上最高票，但仍沒有當選，自己依然持續深耕。張說，自己關心地方創生議題，不會因為自己選過立委覺得輕鬆，自己仍然一步一腳印，盼讓鄉鎮更有特色。
在台中市清水區、梧棲區、沙鹿區參選的林佳儀表示，自己的選區包含沙鹿，是顏家重點選區，所以做了很多準備，幫立委林靜儀輔選，年底又要對決台中市副議長顏莉敏，自己會加油，力拚勝選。