防疫措施再升級！漢神每日大消毒、家樂福推防疫五大措施
近期疫情升溫，百貨量販業者也進行全新防疫措施，以加強版的規格，讓消費者能安心逛街採購。家樂福高雄地區九間量販門市，除持續每日閉店清消外，自主升級過年期間防疫五大措施，包含「每日閉店清消、收銀線防護措施、手推車消毒、專人清消觸碰熱點、強化入口防疫管理」。漢神百貨以及漢神巨蛋即日起每日閉店後大消毒，及營業時間進行不間斷清潔殺菌，取代之前每週一次大消毒，及營業時間定時清潔殺菌之作業。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-25 14:59:14
家樂福高雄地區包含鼎山、愛河、成功、澄清、光華、楠梓、新楠、鳳山、五甲等九間量販門市，自主升級過年期間防疫五大措施，並鼓勵民眾「一站購足」減少出門機會，提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。除持續每日閉店清消外，推升級防疫五大措施，包括閉店後進行全面清消，其中24小時門市則以深夜2點至4點顧客較少的時候進行清消；收銀線採逐個客戶消毒，並於收銀線及藥妝櫃台裝上防護門簾；使用過後的「手推車」以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒；專人巡視手扶梯、電梯按鈕、廁所握把等區域全面逐一消毒；入口處強化防疫管理與貼心人性化服務等。
漢神百貨以及漢神巨蛋為高雄消費者逛街、購物的熱門地點，漢神兩館的防疫動作再升級，因應Omicron病毒更強化對應措施，漢神24日宣布即日起每日閉店後大消毒，及營業時間進行不間斷清潔殺菌，取代之前每週一次大消毒，及營業時間定時清潔殺菌之作業。藉此保護每位消費者及員工，亦可避免一旦政府公佈確診者的足跡時，臨時因應清消之困擾。事先防範未然，為每位顧客及員工做到最嚴格的把關。
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