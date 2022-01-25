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礁溪長榮鳳凰員工友人確診！圓山廚師房仲哥客戶也染疫

▲指揮官陳時中今（25）日公布礁溪長榮鳳凰酒店員工的友人確診，另外圓山飯店廚師房仲哥哥的客戶也同樣染疫。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中今（25）日公布礁溪長榮鳳凰酒店員工的友人確診，另外圓山飯店廚師房仲哥哥的客戶也同樣染疫。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 14:58:01

宜蘭的礁溪長榮鳳凰酒店日前發現員工染疫，擴大篩檢後昨（24）日已新增4名確診個案，而今（25）日中央流行疫情指揮中心今公布再新增一例接觸者確診，為案18521，是案18495的友人，另外圓山飯店有一家三口染疫，其中一名為該名飯店染疫廚師的房仲業哥哥，而今天也發現該房仲哥哥的客戶也確診。

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礁溪長榮鳳凰前（23）日確診的首位個案（案18443）為該服務中心的男性員工，Ct值26，而他在該飯店打工的學生女友經採檢也確認染疫，Ct值14，酒店不敢大意立刻進行匡列採檢，今天再次發現另外有3名員工確診。

▲宜蘭的礁溪長榮鳳凰酒店日前發現員工染疫，擴大篩檢後今（25）日又發現一名員工友人也確診。（圖／指揮中心提供）
▲宜蘭的礁溪長榮鳳凰酒店日前發現員工染疫，擴大篩檢後今（25）日又發現一名員工友人也確診。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，礁溪長榮鳳凰酒店飯店目前總計採檢915人，包括員工跟相關住宿客人，找出4位陽性，這4位確診者的親密接觸者也匡列90幾位，後續又在接觸者中檢出一位陽性個案，為案18495的友人。

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