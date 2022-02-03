NBA／若改變已勢在必行　湖人願意付出更多來力挽狂瀾嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
主帥Frank Vogel很可能是第一個代罪羔羊，他的輪換受到一些人的質疑，但是開除他並不能解決主要的問題。「小球」陣容伴隨而來的副作用是禁區失守，以及輪換緊縮，從12月底開始湖人陣中受到信任的球員只剩下8到9人，他們提早進入到了季後賽後模式。
而這所做得這一切調整，都是為了讓Westbrook打得更舒服一些；在來到LeBron James和Anthony Davis身邊打球之後，他必須要改變過去一球在手的打法。而目前看起來，他不適應的情況比想像中更嚴重。
如果他沒辦法證明自己能成為湖人第三好的球員，甚至是扮演好「贏球陣容」中的一員，那湖人不是不可能認賠殺出。至少根據稍早的消息，火箭的John Wall已是球隊考慮的對象了。
作為一個長時間沒有出賽的球員，Wall不可能是湖人的救世主，他甚至不一定能做得比Westbrook更好，但若是純粹每一場打28-30分鐘，做好組織、防守和接球投籃——就像2019-20賽季季後賽期間Rajon Rondo所做的那樣——那他或許可以勝任。
單純Westbrook添首輪選秀權換Wall，湖人方面或許興趣不大，但《The Ringer》專欄作家Kevin O'Connor提出一個有趣的交易包裹：Westbrook、Talen Horton-Tucke加上一個未來的首輪選秀權來換Wall和Eric Gordon。
Gordon在火箭的經歷，證明了他是一個在季後賽可以信賴的得分手、單點防守者，而且可以在另外兩名需要大量持球的球員身邊扮演好自己的角色，也能帶領替補和對方抗衡。他正是湖人所需要的那種球員。
當然，這僅僅只是一種假設，一切都要看湖人管理層是否有推動這事發生的決心，以及Westbrook是否可能會在接下來意識到比起Dwyane Wade和Kyrie Irving，他恐怕更像是Chris Bosh及Kevin Love，是需要在「三巨頭」中做出大量犧牲的那個人。
Davis已經開始進行回歸的倒數計時了，他若能在下半季賽程中保持健康，湖人高機率能打進季後賽。但上賽季的經歷已經告訴他們，就算他們擁有James，但要以低順位種子逆襲，難度也是非常高的。
如果Russ能接受自己巔峰已經不在的事實，同意成為故事的配角，並且打出止跌回升的表現，那當然對湖人來說是最好的結局。但這個機率實在不高，更可能的是，他們將會認真的考慮上述的交易。