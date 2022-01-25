無懼疫情SKM Park搶先見客 吳昕昌：有去年經驗不驚慌
去年百貨業好不容易挺過三級警戒風暴，在年末第四季將業績回穩。但這一個月來國內本土確診案例快速累積，眼見本土疫情緊繃，加上農曆春節假期到來，零售業可能再一次迎來嚴峻的挑戰。新光三越首間Outlet「SKM Park」仍維持原計畫將於明（26）日試營運，是否準備好了面對新的一戰？對此SKM Park副董事長吳昕昌坦言：「有過去年的經驗，坦白說比較不驚慌。」
記者蕭涵云/高雄報導
2022-01-25 15:12:28
新光三越首間Outlet「SKM Park」，即將在本土疫情不穩定的情況下試營運見客，SKM Park副董事長吳昕昌表示，針對疫情就是謹慎面對接下來的變化，這是沒有辦法掌控的，隨著疫情發展滾動式的變化，SKM Park持續在量額溫、酒精消毒、實聯制等措施都按照政府防疫規定。
SKM Park店長洪瑞偉也分享，outlet的防疫措施主要也會跟著新光三越規範走，包括實聯制、隔板、梅花座機制等都準備好了，只要政府的政策一下，進階防疫就會立刻啟動實行。
吳昕昌強調：「SKM Park針對過年期間可能大量集客的部分進行活動調整，可能稍微降載人數，或將活動時間盡量往後再延一點。」對於疫情的防守，他坦言有過去年的經驗，坦白說比較不驚慌。
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