高雄捷運O10衛武營站聯開案啟動 預計引資180億
▲高雄捷運橘線O10衛武營站聯合開發模型圖。（圖／高市府捷運局提供）
×
▲高雄捷運橘線O10衛武營站聯合開發模型圖。（圖／高市府捷運局提供）
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-25 20:00:00
高雄市政府今（25）日上午舉辦捷運O10衛武營站聯合開發記者會，宣示啟動高雄捷運聯合開發，與會的貴賓包括立委許智傑、市議員林智鴻、鄭安秝、吳益政、陳慧文、黃捷等在地民代及相關公會代表，共同見證聯開案啟動。本案未來預計引入180億投資資金，導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能。副市長林欽榮表示，本基地除現有捷運橘線O10衛武營站外，未來配合捷運黃線Y18站設置共構，再結合衛武營藝術文化中心，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈。
林欽榮指出，這次開發基地是原高雄市公車總站之一的建軍站，後續將配合政府推動鳳山中城計畫及捷運TOD政策下喬遷他址後，由捷運局辦理聯合開發，提供整體區域生活服務機能及捷運黃線建設。另現址建軍跨域藝術村，市府亦協助搬遷至衛武營公園之三連棟，結合臺北藝術大學的經驗與學術資源，成立「K Hub」，以藝術文化連結在地，活化既有空間，拓展城市面貌的想像。未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落。更期待能以「Take your time, stay one more ▲林欽榮表示期透過捷運聯合開發，運用TOD軌道經濟，串聯南北高雄共榮願景。（圖／高市府捷運局提供） [email protected]衛武營」的理念，打造本基地成為「衛武營藝術之丘」的開發願景。
捷運局長吳義隆表示，橘線O10基地將是高雄聯開第2案，面積約5,500坪，位於衛武營站5號出入口及未來黃線Y18站交會處，國道一號交流道下5分鐘，南側為擁有47公頃綠地公園的衛武營藝術文化中心，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。本案都市計畫規劃為商業區，捷運黃線Y18站出入口設於基地內，預計可於117年完工，已預留連接口及地下人行道串聯兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaport，未來到站乘客可從捷運站進入開發大樓，達到「到站即到店、到站即到家」的便利生活。
針對整體高雄發展願景，林欽榮表示，近年高雄市政府努力引進包含台積電、英特格等國內外大型廠商設廠投資，中華電信亦於亞洲新灣區成立5GAIoT新創辦公室，翻轉高雄產業成為智慧科技城市，同時也結合藝術文創產業發展，發展多元豐富面向的新興高雄，期再透過捷運聯合開發，運用TOD軌道經濟，串聯南北高雄共榮願景。 ▲橘線O10基地將是高雄聯開第2案，面積約5,500坪，位於衛武營站5號出入口及未來黃線Y18站交會處。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，捷運O10聯開案位於苓雅區及鳳山區交會處之精華區位，往東可至鳳山市中心、大東藝術中心，往西可連接國道一號高速公路，交通生活機能便捷。未來在黃線Y18站通車後，運用地下連通道串聯達到雙捷共構效益，預計興建約8.5萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金，為高雄軌道經濟新地標。