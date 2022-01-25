去7-11刷橘子支付就對了！1/31單筆消費滿500元回饋20%
天天都要去7-11消費的朋友，這個訊息務必要趕緊筆記起來了！行動支付平台橘子支付宣布，從1/25至1/31舉辦加碼回饋活動，去7-11使用beanfun!橘子支付消費，單筆滿額最高可享20%零用金回饋優惠，精打細算的小資族千萬不能錯過，實在有夠划算。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-25 15:07:26｜2022-01-25 15:40:37
這次加碼回饋活動從即日起到1/31日為止，至7-11單筆消費滿500元（含）以上，就能享有20%零佣金回饋，單筆消費500元以下，也可享有8%零用金回饋，每戶最高回饋300元零用金，預計這次活動期間總回饋95萬零用金，統一於消費後24小時內發送，零用金效期從獲得日起半年內，早買早回饋，還不趕緊「嗶」起來！
除此之外，beanfun!橘子支付還可以直接綁定7-11會員卡，輕鬆四步驟就能完成，第一步先從beanfun!登入錢包，第二部選擇「生活服務」，第三部點選「會員卡」，第四步直接按照指示綁定即可，就是這麼簡單！
不過要注意的是，這次回饋累積計算並不含菸品、濾嘴、代收代付及使用零用金消費金額，若有通路不可促銷的商品，也將以通路官方規範為準。