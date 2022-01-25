男團自認「很硬」！腰被踩傷 脊椎錯位花1年復健才好
從生存遊戲實境秀脫穎而出的男團「ALL IN 5」，由吳承恩、董哲瑋、許傑銘、林裕城及陳柏安組成，出道剛滿3個月就推出首張專輯《ALL IN 5成團紀念MINI ALBUM》，並於今（25）日舉辦記者會。其中團員哲瑋提到自己曾經腰椎受傷，花了一年復健才康復，因此自認「筋很硬」。
記者吳雨婕/台北報導
2022-01-25 17:16:02
其中團員哲瑋是個學霸，不過在私生活上卻是個學渣，個性糊裡糊塗不說，掉手機、隨身物品成為日常生活，他自爆曾把手機遺落在計程車上，請計程車司機幫忙送回，但是需要跳表計費，還因此讓他花了1000多元。隊長承恩也提到，「有一次他戒指不見，我一直幫他找，結果竟然是他自己放在家裡沒帶出來。」
不過哲緯卻是團裡擁有最結實身材的人，他透露以前最胖的時候一度胖到90公斤，「當時腰受傷不能運動，可是有一次表演要穿很薄的衣服，只好在3個月內瘦了20幾公斤。」他提到受傷原因，是剛好在表演時，被踩到腰，導致脊椎錯位，光是復健就花了1年時間，因此自嘲：「筋很硬。」承恩聽到後補充道：「我是第一硬。」一語讓全場笑歪。
談到男團相處磨合，他們提到每一個月都會開1、2次的討論會議，「這是由裕城發起的，趁著開會的機會說一說每個人的心情，對彼此很有幫助。」也透過這將交流的機會，默默培養團體默契。