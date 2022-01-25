Omicron比其他變異株頑強！日研究：黏塑膠表面能存活8天

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該研究團隊發現在塑膠表面上，原始株最多能夠存活56小時，而新冠病毒變異株Alpha、Beta、Gamma和Delta的平均存活時間則分別為191.3、156.6、59.3和114小時，傳播力最強的Omicron變種病毒則能夠存活193.5小時，接近於8天的時長遠比其他病毒株還要高。
至於在皮膚樣本上，原始株存活時間只有8.6小時，而各病毒株的平均存活時間則分別是Alpha株19.6小時、Beta株19.1小時、Gamma株11小時、Delta株16.8小時，至於Omicron變種存活時間則是21.1小時。
研究人員表示，存活時間代表的是病毒在表面停留後，仍保留感染及複製能力的時長，而Omicron的「高度環境穩定性」比其他變種病毒株還高，這也解釋了Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株的原因。
儘管如此，實驗結果亦發現，在皮膚表面上只要接觸含酒精的洗手液15秒後，Omicron病毒就會完全失去活性，研究人員指出這符合世界衛生組織建議，使用酒精洗手液、保持雙手清潔衛生，仍是有效的防疫手段。
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