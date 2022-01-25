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Omicron比其他變異株頑強！日研究：黏塑膠表面能存活8天

▲日本研究發現，Omicron變種病毒的存活能力比其他變種株強，在塑膠表面上最多能活到8天。 （示意圖／pixabay）
▲日本研究發現，Omicron變種病毒的存活能力比其他變種株強，在塑膠表面上最多能活到8天。 （示意圖／pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-25 15:42:05

隨著新冠病毒Omicron擴散，這個傳播力強的全球主流的變異株也成為各國科學家新的研究目標，而根據日本科學家最新研究發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天，這也間接地解釋了Omicron比起其他變種更容易傳播、甚至取代其他變種的原因。

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根據《路透社》報導，日本京都府立大學一個醫學團隊近日發表研究報告，指出研究團隊在實驗室發現Omicron變種病毒株的存活能力比起其他變種病毒還特別強，相關研究論文已上傳至生物學研究預印網站bioRxiv上，然而這些發現尚未經過同儕審閱，還需要進一步研究來證實。

該研究團隊發現在塑膠表面上，原始株最多能夠存活56小時，而新冠病毒變異株Alpha、Beta、Gamma和Delta的平均存活時間則分別為191.3、156.6、59.3和114小時，傳播力最強的Omicron變種病毒則能夠存活193.5小時，接近於8天的時長遠比其他病毒株還要高。

▲西班牙衛生當局表示，近70名在一家醫院加護病房工作的醫師、護理師，在參加完一場百人耶誕派對後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲研究發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各變異株能存活的時間比原始株長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
至於在皮膚樣本上，原始株存活時間只有8.6小時，而各病毒株的平均存活時間則分別是Alpha株19.6小時、Beta株19.1小時、Gamma株11小時、Delta株16.8小時，至於Omicron變種存活時間則是21.1小時。
    
研究人員表示，存活時間代表的是病毒在表面停留後，仍保留感染及複製能力的時長，而Omicron的「高度環境穩定性」比其他變種病毒株還高，這也解釋了Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株的原因。

儘管如此，實驗結果亦發現，在皮膚表面上只要接觸含酒精的洗手液15秒後，Omicron病毒就會完全失去活性，研究人員指出這符合世界衛生組織建議，使用酒精洗手液、保持雙手清潔衛生，仍是有效的防疫手段。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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