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忘了關麥克風？爆粗口偷罵記者全國都聽見　拜登道歉

▲美國總統拜登痛罵《福斯新聞》記者杜斯「What a stupid son of a bitch（真是個愚蠢的雜種）」，事後拜登已致電給杜斯表達歉意。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登痛罵《福斯新聞》記者杜斯「What a stupid son of a bitch（真是個愚蠢的雜種）」，事後拜登已致電給杜斯表達歉意。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-25 15:56:59

美國總統拜登先前才因不滿記者提問，回應時表示「多麽愚蠢的問題」而引發議論。24日拜登在會議之前，被一名記者脫稿提問通膨問題，拜登回應之後，疑似沒注意到麥克風沒關，批評記者是「愚蠢的雜種」（stupid son of a bitch）。爆粗口的過程完整被麥克風收音，還直播出去。不過，稍晚拜登已經向該名記者道歉。

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綜合外媒報導，拜登24日在白宮跟經濟顧問開會前召發表了簡短談話，內容主要聚焦美國如何提升競爭力。有記者隨即詢問俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢，卻讓拜登抱怨不應該詢問與主題無關的議題。

報導指出，當時拜登準備進入開會，各家媒體紛紛走出白宮東廳時，《福斯新聞》記者杜斯（Peter Doocy）大聲地詢問拜登「你認為通貨膨脹是中期選舉的政治負擔嗎？」

對此，拜登語帶諷刺地喃喃自語「不，更多的通膨是一筆巨大的財富」，接著又補了一句「真是愚蠢的雜種」。

目前尚不清楚拜登當時是否沒注意到麥克風沒關，白宮也尚未就此做出回應，但在事後發給記者的全文新聞稿中，完整收錄了杜斯和拜登的問答。《法新社》報導指出，這代表拜登講出的這段粗口將會跟著列入官方紀錄，成為歷史的一部分。

杜斯在事後表示，他當時其實沒有聽清楚，是從其他記者口中才知道實情。在與自家新聞節目連線時，主持人華特斯（Jesse Watters）笑稱，「杜斯我覺得總統說的沒錯，你是個蠢蛋。」杜斯一笑置之回應「對，還沒有人去查核，舉證他講了假話。」

《福斯新聞》政治立場向來與拜登所屬的民主黨不同，該台報導一向對拜登政府嚴厲批評。而杜斯向來也以對白宮提出針對性的問題聞名，過去也常對白宮發言人莎琪（Jen Psaki）以及拜登詢問有關通貨膨脹、移民、犯罪等敏感議題。

杜斯後來接受自家政治節目訪問時透露，拜登在爆粗口之後大約1個小時，就親自來電「消除誤解」，強調並非刻意針對他個人，「這無關個人恩怨，朋友。」並鼓勵杜斯今後繼續提問與他人不同的問題。杜斯表示很感謝拜登主動聯繫。

事實上這並非拜登首次被爆出對記者失態，上週拜登才對另一名《福斯新聞》記者海茵里希（Jacqui Heinrich）感到不滿。海茵里希當時就烏克蘭局勢問題，詢問拜登「為什麼要等蒲亭先行動」，拜登卻回覆「多麼愚蠢的問題。」去年6月在日內瓦，拜登被《CNN》記者問及「為什麼有信心蒲亭一定會改變？」時，隨即擺臭臉回頭辯駁，被外界認為是情緒失控的表現。

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